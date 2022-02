La NHTSA contraint Tesla à un nouveau rappel

Tesla a-t-il bâclé la mise au point de ses Model 3 et Model Y ? C’est ce que semble penser la NHTSA, autorité suprême chargée de surveiller tout ce qui roule sur le territoire des États-Unis. Celle-ci a reçu, sur les neuf derniers mois, 354 plaintes de possesseurs des modèles d’entrée de gamme Tesla produits en 2021 et 2022.

Ces doléances mettent en cause l’Autopilot, le dispositif de conduite autonome du constructeur. Celui-ci serait la cause de freinages brefs mais intempestifs et, surtout, qui ne sont pas justifiés par les conditions de circulation.

Une enquête vient donc d’être ouverte et elle concerne 416 000 véhicules. Pour le moment, seuls des exemplaires immatriculés aux États-Unis sont concernés, mais cette opération pourrait être étendue aux autres marchés où la marque est présente si les premières conclusions démontraient l’existence d’un problème du logiciel de pilotage.

Ce rappel est le quatrième que la marque se voit obliger d’organiser sur son marché natal depuis le début du mois de février. L’Autopilot est régulièrement pointé du doigt par la NHTSA. L’été dernier, cette dernière avait ainsi enquêté sur une série de collisions avec des véhicules de premier secours sans, semble-t-il avoir obtenu des précisions suffisantes sur le fonctionnement de l’Autopilot.

Quoi qu’il en soit, ces mises en cause ne sont pas de nature à rassurer le grand public sur la fiabilité des voitures autonomes, pourtant promises comme étant une solution d’avenir.