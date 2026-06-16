La nouvelle Audi A6 allroad semble hésiter entre le SUV et la RS6

Qu’il s’agisse de la Volvo V90 Cross Country, de la Mercedes Classe E All-Terrain, de la Skoda Octavia Scoot ou encore de la Peugeot 508 RXH, les breaks reprenant les attributs des SUV n’étaient pas rares il y a quelques années. Aujourd’hui, ils ont presque tous disparu, mais Audi persiste sur ce segment de niche.

Si l’Audi A4 allroad n’existe plus, hors de question d’abandonner l’A6 dont la première génération est apparue en 2000. Pour ce cinquième opus, la recette est identique, à la différence que cette A6 prend du muscle. Plus large de 11 cm au total (+ 74 mm pour les voies avant et + 70 mm pour les voies arrière) et assise sur des jantes de 21 pouces, elle en impose nettement plus qu’auparavant.

Pour le côté baroudeur, cette allroad compte toujours sur une assiette plus haute (+ 34 mm par rapport à l’Avant), des élargisseurs d’ailes, une calandre et des prises d’air latérales spécifiques. Les bas de caisse et le diffuseur arrière complètent l’ensemble.

Pour assurer confort et capacités tout-chemin, cette allroad peut compter sur sa suspension pilotée réglable sur une plage de 55 mm. Elle s’équipe également des quatre roues directrices, de série sur l’hybride et en option sur le diesel.

Sous le capot justement, pour la première fois, une chaîne de traction hybride rechargeable prend place. Il s’agit du 2.0 TFSI de 252 ch combiné à un électromoteur de 143 ch. L’ensemble développe 367 ch et un couple de 550 Nm, évidemment répartis sur les quatre roues. La batterie d’une capacité nette de 20,7 kWh autorise une autonomie de 95 km. Elle se recharge en deux heures trente en courant alternatif grâce à une puissance de 11 kW.

L’autre moteur n’est autre que le V6 TDI de 299 ch et 580 Nm de couple, qui s’autorise une petite électrification de 48V. Alterno-démarreur, générateur de 24 ch et compresseur assistent le bloc diesel.

Des capacités moindres pour l’hybride

Pour cette cinquième génération, Audi fait toujours appel à la carrosserie break, gage d’un grand volume de chargement. Seulement, la marque est loin de faire référence dans le domaine et l’allroad n’y échappe pas. Le volume du coffre varie de 404 à 1 423 litres pour l’e-hybrid et de 466 à 1 497 litres pour le diesel. À noter également que si vous comptez tracter, la version e-hybrid est également inférieure : 2 000 kg contre 2 500 kg.

L’Audi A6 Allroad sera disponible dans les concessions à l’automne à partir de 87 200 € pour l’e-hybrid et 89 000 € pour le V6 TDI. Pour ce dernier, n’oubliez pas d’ajouter au minimum 5 715 € de malus, sans compter le malus au poids (masse non communiquée).