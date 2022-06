Plus de 45 000 Audi A6 et A7 rappelés pour un problème de niveau de carburant

Un niveau de carburant inexact peut-il être assimilé à un problème de sécurité ? Pour la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, l’organisme fédéral chargé de la sécurité routière aux États-Unis), c’est oui. Elle vient ainsi de contraindre Audi à organiser le rappel de plus de 45 000 modèles, appartenant aux familles A6 et A7, pour une telle défaillance.

Le transmetteur qui se charge de transférer les informations sur le niveau de carburant depuis le réservoir vers le combiné d’instrumentations peut être défaillant. Les autorités américaines estiment donc qu’il existe un risque de calage, faute de carburant, en pleine circulation et, donc, celui de créer un accident.

45 789 propriétaires d’Audi A6, A6 Allroad et A7 Sportback, assemblées entre 2019 et 2021, de S6 et S7 Sportback immatriculées en 2020 et 2021, et de RS 6 Avant et RS 7 Sportback fabriquées en 2021 viennent donc de recevoir un courrier du constructeur leur demandant d’être vigilant et de refaire très régulièrement le plein de leur auto. Ces mêmes possesseurs seront recontactés dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que la marque recevra les nouveaux capteurs qui seront alors installés dans le réservoir de ces voitures.

Certaines sources indiquent que 150 000 autos seraient touchées par ce problème dans le monde entier, sans qu’Audi n’ait, jusqu’à présent, communiqué officiellement sur ce chiffre.