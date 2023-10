La Peugeot 408 arrive en occasion, et elle vaut le coup !

Comme pour beaucoup de constructeurs, la carrosserie berline est une longue tradition et Peugeot n’échappe pas à la règle. Avec sa 508, la marque a mis un point d’orge sur son style, à la fois sportif et musclé. Si le coup de crayon n’est pas à remettre en cause, les chiffres de vente ne sont guère réjouissants.

Pour sa 408, l’idée était alors d’aller plus loin en mélangeant les genres : une partie basse reprenant les codes des SUV et une partie haute s’inspirant des berlines aux allures de coupé, le tout agrémenté d’un look fort. Le résultat est certainement à la hauteur puisque cette Peugeot se remarque dans la rue.

Si sa plateforme est commune avec celle de la berline 308, la marque ne partage pas la même politique tarifaire. La dernière-née est nettement plus chère, de plus de 5 000 € à version équivalente, et se révèle aussi plus coûteuse que le SUV 3008.

Une fois le prix accepté, la 408 offre une très belle habitabilité, notamment aux places arrière grâce à un grand empattement de 2,79 m. Le coffre n’est pas en reste avec 536 litres pour la version à essence et 475 litres pour l’hybride rechargeable. Pour offrir autant d’espace à ses occupants, la 408 est nettement plus longue que la 308 : 4,69 m contre 4,37 m.

Cette 408 s’adresse à ceux qui ont besoin d’espace, sans vouloir pour autant rouler dans un SUV tout en profitant d’une position de conduite assez haute.

Les filières d’approvisionnement

Comme souvent, lorsqu’un modèle arrive fraîchement sur le marché de la seconde main, la grande majorité des vendeurs sont des professionnels. Cette Peugeot 408 n’échappe pas à cette règle, il s’agit souvent de véhicules de démonstration ou de collaborateurs.

Les annonces sont accessibles en ligne sur les sites marchands tels que La Centrale et le bon coin. Mais ce n’est pas tout puisque le label du groupe Stellantis, Spoticar, regroupe également des annonces de 408. Pour chaque site, environ 500 annonces y figurent, mais les doublons sont fréquents. Malgré sa jeunesse, la Peugeot 408 est assez présente en seconde main.