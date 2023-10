Le coffre de toit, un allié précieux pour tout ranger

Pour poser un coffre de toit sur votre véhicule, ce dernier doit impérativement être équipé de barres, exception faite toutefois des coffres souples à lanières. Mais attention, tous les coffres ne sont pas nécessairement compatibles avec les barres existantes. De même, mieux vaut vous assurer que le poids du coffre plein n’excédera pas la limite préconisée par le constructeur sur votre voiture. À défaut, vous risquez d’enfoncer le toit !

De même, si vous conduisez un break ou un véhicule doté d’un hayon, vérifiez que vous pouvez ouvrir totalement ce dernier lorsque le coffre est posé. Autrement, il faudra le fixer plus en avant de votre voiture ou installez un modèle plus court.

Comment choisir son coffre de toit ?

Un coffre de toit doit être adapté au type de votre véhicule, tant par ses dimensions, que par son type d’ouverture (latérale, arrière ou mixte), et son montage. Ainsi les modèles à ouverture latérale s’ouvrent sur le côté du coffre à gauche ou à droite. Ceux dotés d’une ouverture arrière ne peuvent s’ouvrir que par l’arrière et les coffres à ouverture mixte s’ouvrent de façon bilatérale des deux côtés. Ils sont particulièrement pratiques si vous devez vous garer par exemple à ras d’un mur puisque vous pourrez les ouvrir à volonté par la droite ou la gauche. En outre, ils permettent de les remplir totalement en comblant tous les espaces vides.

En dehors de cela, la base du choix d’un coffre repose sur son utilisation. Que voulez-vous transporter ? Du matériel de camping, des skis, des haltères, les jouets des enfants… en partant de son contenu potentiel vous saurez si vous avez besoin d’un coffre de plus ou moins grande contenance, d’un modèle long, court, dur ou souple. De même, votre coffre sera-t-il le seul objet arrimé sur le toit ou devra-t-il partager la surface avec des vélos, des skis, etc. Enfin, demandez-vous quel est le poids de ce que vous allez ranger à l’intérieur, sachant qu’en règle générale, exception faite des camionnettes ou des voitures de société dotées d’une galerie, on peut charger au maximum 50 kg sur le toit d’un véhicule.

Ainsi un coffre de toit court sera adapté au rangement des bagages types valises ou sacs. Un modèle long peut recevoir la poussette ou le berceau de bébé, ou encore un snowboard ou une luge. Tandis qu’une tente de camping nécessitera un coffre mixte.

Partant de cette base vous avez le choix entre deux principaux modèles : ceux à coque dure qui sont aérodynamiques par leur forme et leur stabilité et donc plus silencieux lors de la pénétration au vent et par conséquent plus économes en carburant ; et ceux à coque rigide. Les modèles à coque dure sont plus solides, mieux adaptés à une utilisation sur une berline mais ils sont aussi plus chers à l’achat. Les coffres à coque rigide sont par ailleurs souvent mieux assortis à un SUV ou une camionnette.

Enfin, les coffres souples se déploient autour d’une armature. Ils sont étanches et même entièrement pliables après utilisation, ce qui limite leur encombrement. Ils sont généralement vendus avec une housse de rangement et des sangles d’arrimage qui permettent de les poser sur un véhicule sans barre de toit.

Comment fixer son coffre de toit ?

Un coffre de toit doit être fixé sur une galerie ou sur les barres de toit de la voiture. Facile à installer, en théorie sans outil, chaque modèle dispose de systèmes de fixation plus ou moins différents qui doivent être compatibles avec vos propres barres de toit. D’où l’importance d’être bien conseillés ou de se référer au manuel d’utilisation du véhicule avant tout achat.

Les modèles équipés d’étriers de fixation en U sont les plus classiques. Il suffit de placer les étriers autour de la barre de toit, d’insérer les pattes de ce dernier dans les percements du coffre, d’installer une cale de fixation à l’intérieur et de visser les molettes de serrage sur chacune des pattes. Le système se monte aisément en quelques minutes.

Autres systèmes, les Master-Fit et Power-Click sont équipés de griffes de fixation qui viennent entourer les barres de toit. Une molette permet de resserrer les griffes et un bouton permet de bloquer l’ensemble.

Comment bien le charger ?

Il est impératif d’utiliser des sangles pour fixer les bagages à l’intérieur du coffre durant le trajet. Le poids des éléments doit être parfaitement réparti à l’intérieur. Ne placez à l’intérieur du coffre que des objets légers afin d’éviter de déplacer le centre de gravité de votre véhicule. Si vous devez transporter des objets lourds, placez ces derniers le plus près possible des barres de fixation. Le principe est le même que pour le chargement de votre voiture : le plus lourd doit toujours être le plus près possible de l’essieu. Protégez soigneusement l’intérieur du coffre en emballant les objets qui pourraient « naviguer » et venir « taper » sur les parois, comme vos boules de pétanque par exemple. Enfin, veillez à ne pas surcharger le coffre afin de pouvoir le fermer sans contrainte.

Existent-ils des règles de chargement pour un coffre de toit ?

Les règles de chargement des véhicules font partie des articles R312-19 et suivants du Code de la route qui précisent que : « Le conducteur est responsable de l'arrimage du chargement à son véhicule. Toutes les précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne soit pas la cause d'un dommage ou d'un danger (article R312-19). À l'arrière d'un véhicule ou d'une remorque, un chargement ne peut pas dépasser de plus de 3 mètres (article R312-21). À l'avant, un chargement sur le toit ne doit pas dépasser l'extrémité du capot de la voiture (article R312-22). Dans tous les cas, il est absolument interdit de dépasser le PTAC (poids total autorisé en charge) qui est indiqué par le constructeur de la voiture (article R312-12). »

Un coffre de toit a-t-il de l’influence sur votre conduite ?

Il faut savoir que si le coffre de toit est une solution pratique pour transporter du matériel sa présence change à la fois le comportement routier de votre véhicule mais également sa consommation. Il induit en outre une surélévation de votre voiture qu’il ne vaut mieux pas oublier.

Le coffre de toit modifie l’aérodynamisme de votre voiture. Cette dernière sera plus sensible au vent latéral, elle nécessitera des freinages plus longs et son comportement dans les virages demandera une plus grande prudence. Évitez par conséquent si vous le pouvez les routes à lacets que vous prenez avec délice lorsque vous êtes d’humeur à une conduite sportive ! De surcroît, la résistance à l'air qu’il provoque entraîne une surconsommation de carburant qui à 130 km/h peut aller jusqu'à 40 % de plus. D’ailleurs avec un coffre de toit, mieux vaut ne pas dépasser cette vitesse.

Avec lui votre véhicule est rehaussé d’environ 60 cm ! Si vous êtes distraits mieux vaut placer un post-it sur le tableau de bord pour vous souvenir de sa présence, ce qui vous évitera de mauvaises surprises dans certains tunnels particulièrement bas, dans les parkings souterrains qui possèdent parfois des plafonds « en pente », etc.

Faut-il des mesures de prudence particulières ?

Prenez l’habitude de contrôler les fixations de votre coffre de toit dès que vous vous arrêtez. En effet, les vibrations dues au roulement peuvent desserrer à terme les fixations. Dès que vous n’en avez plus besoin, veillez à le retirer et à le remiser, ce qui vous évitera une surconsommation de carburant inutile.

Le louer ou l’acheter ?

Si vous avez une utilisation régulière du coffre de toit il est préférable de l’acheter. Vous en trouverez à partir de 60 € et jusqu’à plus de 650 € pour les modèles de grand luxe.

En location il faut compter en moyenne 20 € par jour auprès d’un centre auto, plus l’inévitable caution. Certains sites de mise en relation entre particuliers vous proposent également des locations à partir de 5 €/jour. Attention toutefois à l’état du coffre et surtout de ses fixations si vous louez à un particulier. À force d’être monté/démonté, ces dernières peuvent donner des signes de faiblesses auxquelles il faut veiller si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises sur la route.