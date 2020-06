Le gouvernement allemand va obliger les stations-service à installer des bornes de recharge

En réponse à

Même avec les bornes implantées en stations, il restera la problématique du temps de recharge.

et donc du nombre de véhicule chargeable à l'heure ...

Sur autoroute par exemple, entre le nombre de pompes et la vitesse de remplissage d'un réservoir, on doit être à environ un plein par minute en jours et heure de pointe.

Donc des temps d'attente à la pompe relativement courts.

Si on considère ne serait-ce que 30 min pour une recharge, et 6 bornes charge rapide (du quasi jamais vu, quoi ...) en service et fonctionnelles, on ne peut donc recharger que 12 véhicules à l'heure contre plus de 60 pour les pompes

CQFD