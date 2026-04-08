Il existe plusieurs comportements types des utilisateurs au quotidien de voitures électriques. Le "biberonnage" est l’un d’entre eux. Derrière ce terme, admis au Larousse, se cache la recherche permanente d’un appoint en énergie à chaque occasion, c’est-à-dire à chaque fois que la voiture est garée quelque part, pour une recharge partielle successive.

Un parking, une rue, une entreprise, une grande surface : il y a souvent moyen de trouver un point de charge public (on franchira dans quelques semaines le cap des 200 000 sur le territoire français) permettant de se raccorder au réseau et de récupérer quelques kilomètres d’autonomie, peut-être ceux qui risquent de manquer le jour « J », celui où le conducteur connaîtra le stress que tout utilisateur de véhicule électrique veut à tout prix éviter, le moment où les dernières forces de la batterie sont épuisées. Un comportement que l’on retrouve principalement chez les néo-électromobilistes, mais qui a tendance à disparaître au fil du temps, une fois la peur de la "panne sèche" envolée.

Ceux qui roulent en électrique depuis pas mal de temps connaissent leurs parcours et les capacités de leur voiture et, avec une routine bien rodée, ils savent que leur batterie suffira largement à effectuer leur trajet quotidien. C’est vrai dans la grande majorité des cas : la moyenne des déplacements n’excède pas une cinquantaine de kilomètres alors que les voitures électriques du marché offrent entre 200 et 700 km réels d’autonomie, selon le type de route emprunté (les meilleures valeurs kilométriques sont obtenues en ville, les pires sur autoroute) et la saison (les basses températures de l’hiver ont une incidence négative sur les performances des batteries).

Ils rechargeront probablement soit la nuit, chez eux (c’est ce que font la plupart des utilisateurs de véhicules électriques en France), soit la journée, au bureau. Ils ne le feront peut-être pas chaque jour, mais selon leurs besoins en autonomie. N’oublions pas que la charge nocturne est à la fois la plus pratique et celle qui correspond le mieux aux périodes où les besoins en énergie sont, par ailleurs, les plus faibles. Résultat, les coûts sont également divisés grâce aux heures creuses.

98% d'utilisateurs satisfaits

Enfin, certains improvisent et n’hésitent pas à prendre la route pour de plus longs trajets. Avec le déploiement massif de points de recharges rapides et ultrarapides sur les grands axes (ce type de borne est, comme l’impose la législation, présent sur toutes les aires de services du réseau autoroutier français), leur inquiétude quant au risque de se retrouver à court d’électrons à fondu comme neige au soleil. Comme l’indique la version publiée en novembre 2025 de l’étude Toluna-Harris Interactive pour Driveco, 98 % des utilisateurs de voiture électrique sont satisfaits de leur véhicule. 82 % d’entre eux se déclarent même ravis des bornes de recharge publiques, les trouvant à la fois faciles à utiliser (84 %), correctement localisées (79 %) et en bon état de fonctionnement (79 %). La crainte de partir en week-end ou en vacances avec son électrique semble donc avoir presque disparu.

Les progrès en matière de temps de charge ne sont sans doute pas étrangers à ce plébiscite. Ainsi, si l’on prend l’exemple de la Renault 5 E-Tech Autonomie Confort, dont la batterie offre une capacité nette de 52 kWh, il faut compter, pour atteindre 80 % d’autonomie depuis 15 %, 9 h 48 sur une prise domestique renforcée (3,7 kW), 3 h 13 sur une borne domestique de 11 kW et 30 minutes sur une borne rapide DC délivrant, au minimum, 100 kW. Petit rappel : les derniers 20 % de charge (de 80 à 100 % de la capacité utile de la batterie) réclament beaucoup plus de temps et la charge ne part jamais de 0 %.

2€/100 km, qui dit mieux?

Quant au prix, il est très variable selon les sources d’approvisionnement. Le "plein" moyen à domicile est évalué à moins de 2 €/100 km, soit 70 % de moins qu’avec un moteur à explosion. Mais il peut aussi exploser sur le réseau public. Par exemple, sur une borne rapide Ionity sur autoroute, sans abonnement ou tarif privilégié d’une des marques partenaires, le kWh est facturé 0,69 € ! En prenant pour base une consommation moyenne autoroutière de 20 kWh/100 km, le coût sera ici de 13,80 €/100 km. Pour un diesel consommant 6,5 1/100 km, la facture sera d’environ 12,70 €/100 km et, pour une essence buvant 8 l/100 km, d’environ 15,20 €.

PETIT LEXIQUE « ÉLECTRIQUE » A : intensité du courant électrique en ampères. kVA : charge en kilovoltampères, mesure la puissance électrique d’une installation. kW : puissance (1 kW = 1 000 watts). kWh : quantité d’énergie électrique, utilisée pour mesurer la taille d’une batterie. V : tension en volts. RFID : Radio Frequency Identification, soit la technologie permettant un enregistrement ou paiement sans contact avec une carte équipée.

1 - La charge à domicile : la nuit pour assurer la charge

Même si sa part se réduit, le domicile est le principal lieu de recharge pour la majorité des propriétaires de voitures électriques. Les habitants de maisons individuelles sont les plus avantagés, car ce sont eux qui peuvent le plus facilement accéder à une simple prise ou faire monter une prise spécifique renforcée, ou encore ce qu’on appelle une wall box, plus puissante.

Dans un immeuble, si des incitations et des aides sont disponibles, il n’est pas toujours possible de faire accepter par la copropriété l’installation d’une prise résultant du choix de cette énergie alternative pour un seul habitant. Le "droit à la prise", inscrit dans la législation (décrets 2011-873 du 25 juillet 2011 et 2020-1720 du 24 décembre 2020), interdit pourtant aux copropriétaires ou au syndic de s’opposer à cette installation (sauf dans le cas d’un motif dit sérieux : impossibilité technique, autre projet en cours…), que le foyer concerné soit propriétaire ou locataire. Certaines sociétés spécialisées (comme Enedis, Izy, Zeplug…) peuvent prendre en charge ces démarches.

Prise « standard » : l’universelle

La plupart des voitures électriques sont fournies, mais il s’agit parfois d’une option, avec un câble permettant la simple recharge sur une prise 220 V, généralement protégé par un boîtier électronique régulant la charge. Entre 8 et 10 ampères, la charge est lente mais en une nuit, certains modèles seront rechargés et prêts à repartir à pleine capacité au matin (compter 10 à 30 heures pour une charge complète).

Se brancher sur une prise « simple » est, en effet, faisable mais, au quotidien, mieux vaut, a minima, faire vérifier son installation par un électricien, car la recharge d’une voiture a des contraintes plus fortes pour le réseau qu’un usage ordinaire et cela pourrait amener à des surchauffes. De même que pour un four dans la cuisine, l’installation doit être idéalement plus solide. C’est pour cela que l’installation d’une prise spécifique renforcée de type Legrand Green’up ou (mieux) d’une wall box est très recommandée.

En résumé

* Installation : équipement spécifique léger (contrôle par électricien conseillé)

* Prix de l’installation : jusqu’à 500 € pour une prise renforcée

* Utilisation : ultra-facile

*Prix du plein : entre 4 et 8 € pour gagner 200 km d’autonomie réelle (heures creuses/pleines et selon modèle de V.E.)

Wall box : l’optimisée

Avec une prise spécifique pour la recharge d’un véhicule, ce que l’on appelle une wall box, la charge est plus rapide (jusqu’à 7,4 kW) et se fera dans la nuit sans souci, mais surtout, elle est plus sécurisée et souvent, programmable. L’installation se fait par un spécialiste agréé et peut coûter entre 800 et 2 000 €.

Certains constructeurs proposent des tarifs réduits, voire la gratuité, pour l’installation d’une wall box accompagnant l’achat d’une voiture électrique de leur gamme. D’autre part, il existe certaines aides permettant de réduire le reste à charge. Si le crédit d’impôt n’a pas été reconduit en 2026, un taux de TVA réduit, à 5,5 %, est appliqué si la borne est installée par un professionnel qualifié IRVA. La prime ADVENIR s’applique, elle, pour les copropriétés. Certains départements et régions proposent également des coups de pouce financier pour cette opération. Enfin, certains services, comme celui mis en place par Renault (Plug Inn, environ. 4,50 €/h), permettent d’accéder à des bornes installées chez des particuliers, qui deviennent ainsi des points de charge publique.

En résumé

*Installation : wall box à faire monter par un spécialiste

*Prix de l’installation : 800 à 2 000 €

*Utilisation : ultra-facile

*Prix du plein : entre 4 et 8 € pour gagner 200 km d’autonomie réelle (heures creuses/pleines et selon modèle de V.E.)

2 - La charge en itinérance via les bornes publiques

Selon votre lieu d’habitation, le réseau de bornes de recharge sera plus ou moins dense. Si vous ne pouvez pas recharger à domicile, il est très important de se renseigner avant l’achat d’un véhicule électrique sur les possibilités qui s’offrent à vous autour de votre domicile. D’autant que quelques rares modèles de voitures électriques réclament des prises spécifiques.

Certains d’entre vous (c’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…) se souviennent peut-être de la guerre des standards qui a accompagné l’arrivée des magnétoscopes à la fin des années 1970… Betamax, V2000 et VHS se sont disputés à coups de parts de marché avant qu’un seul ne survive à cette guerre commerciale. C’est le VHS qui a emporté la mise et a régné sur le marché des cassettes vidéo, avant de laisser la place au DVD, puis à la dématérialisation complète. Digression ? Certes. Mais le parallèle était tentant pour décrire les différents standards de prises de recharge publiques qui ne sont pas moins de 5, avec des contraintes techniques (puissance…) qui ne sont pas toujours les mêmes selon les cas…

Mais, bonne nouvelle, les choses ont évolué et nous avons pu assister en Europe à la généralisation de la prise de Type 2 (3 à 43 kW de puissance), et à celle de type Combo (ou CCS). Les prises de Type 3 sont peu utilisées de nos jours, les Renault Zoé de 1ère génération étant parmi les dernières à pouvoir les utiliser. Quant au standard rapide CHAdeMO, il a été prisé par les constructeurs asiatiques pour leurs modèles les plus anciens (Mitsubishi i-MIEV et ses dérivés Citroën C-Zero et Peugeot Ion, Nissan Leaf 1, Kia e-Soul 1…), mais ces marques sont désormais ralliées au standard européen. Souvent, les bornes de recharge proposent différentes connectiques (prises femelles ou câbles mâles) et les stations avec une prise compatible avec votre auto peuvent être facilement identifiées avec une appli adéquate (voir encadré). Il est également possible d’acquérir un adaptateur (50 à 100 €) qui permettra d’utiliser, a minima, les prises de Type 2 qui sont désormais, et de très loin, les plus répandus.

Aujourd’hui, selon l’Avere France (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique), la France compte près de 200 000 points de recharge ouverts au public (ce qui représente plus de 2,5 millions de « prises »), ce qui fait de l’Hexagone un exemple à suivre en Europe. Ces stations ont, en moyenne, un taux de disponibilité de 91 %. Un chiffre qui dépasse même les 94 % sur les bornes délivrant 350 kW et plus.

Les bornes de charge lente : patience

De 3,7 à 7 kVA, les prises de charge dite "lente" sont capables de recharger une batterie de capacité moyenne en une nuit.

On parle de charge accélérée (22 kVA ou 32 A triphasé, ou encore 22 kW) pour les points de puissance intermédiaire, comme dans certaines stations-service ou certains parkings de grandes surfaces (E. Leclerc, Carrefour, Auchan, Ikea…). Les bornes parisiennes Belib' (reprises en mains par TotalEnergies) donnent le choix entre charge normale, accélérée, voire rapide (attention aux tarifs, complexes et changeants), tout comme de plus en plus de parkings de grandes surfaces, à l’image de l’accord entre Carrefour Market et Driveco, qui doit aboutir, avant fin 2025, à l’installation de plus de 800 bornes.

Dans l’absolu, le plus simple est d’utiliser une application. Vous aurez ainsi accès à toutes les informations concernant les points de recharge, notamment les prix. La référence en la matière, c’est ChargeMap, accessible gratuitement.

L’utilisation des bornes se fait de plus en plus facilement. La plupart acceptent désormais les cartes de recharges multiréseaux (de type ChargeMap), sont équipés de QR Code permettant un paiement ponctuel en ligne, voire acceptent les règlements directs en CB.

En résumé

*Utilisation limitée car la charge est lente

*Prix du plein : entre 0 et 12 € pour gagner 200 km d’autonomie réelle (selon modèle de V.E.)

Les bornes de charge rapide : des temps de charge de plus en plus limités

Le parc des stations rapides (de plus de 50 kW de puissance) représente 12 % du parc de bornes publiques. Là, il est possible, le temps d’une pause-café, voire d’un déjeuner (15 à 40 minutes pour revenir à 80 % de capacité), de totalement recharger ses batteries pour repartir pour une longue distance.

Idéalement, ici aussi, utilisez une appli qui centralise tous les points de recharge pour être le plus informé possible selon vos besoins. Les bornes à recharge en courant continu (DC) peuvent proposer des puissances de charge impressionnantes, à l’image du réseau Ionity, jusqu’à 600 kW pour les installations les plus récentes (même si aucun véhicule d’aujourd’hui n’est compatible).

Réseaux : déploiement à pleine puissance

Les fameux superchargeurs Tesla (jusqu’à 250 kW) maillent désormais la France, avec environ 120 stations, dont certaines sur autoroute ou près d’une sortie. Le tarif (pour ceux qui n’ont pas la chance de posséder un modèle pour lequel la recharge est gratuite) est raisonnable, à partir de 0,27 €/kWh. Plus de 70 % d’entre eux sont désormais ouverts à tous véhicules, pour des prix moyens de 0,42 €/kWh. À Paris, les stations Belib' (à ne pas confondre avec Velib !) proposent plusieurs des points de charge normale, accélérée et rapide (50 kW et plus).

Sur autoroutes et voies rapides, de nombreux acteurs se sont déployés, Ionity en tête. Attention, les tarifs sont fort élevés pour les véhicules des marques ne faisant pas partie du consortium Ionity (Audi, BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes, Mini, Porsche, Skoda, Volkswagen) : 0,33 à… 0,58 €/kWh. TotalEnergies a fortement développé son réseau de stations de charge rapide (plus de 250 en France) entre 50 et 300 kW, le réseau néerlandais Fastned ouvre ses stations sur les autoroutes françaises, à l’instar d’acteurs tels que Electra, Allego, Engie ou Zunder. Depuis 2025, l’Union Européenne impose l’installation de stations de recharge rapide d’au moins 150 kW tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Une obligation à laquelle les autoroutes françaises satisfont déjà depuis l’été 2023.

En régions et dans les villes, de nombreuses solutions -il est impossible de les lister ici- sont aussi mises en place. Les concessionnaires de certaines marques comme Renault jouent aussi le jeu, avec plus de 60 sites, incluant un salon de détente, pour la marque au Losange, qui propose sa carte Mobilize Charge Pass, liée à l’application du même nom. La fonction dite « plug & charge » qui permet à la borne de reconnaître automatiquement le véhicule lorsqu’on le branche et facturer ainsi la recharge directement sur le compte du propriétaire de l’auto fait le bonheur des utilisateurs de Tesla, et elle est progressivement adoptée par d’autres constructeurs (groupe Volkswagen, BMW, Mercedes…).

En résumé

*Efficace, mais attention aux tarifs

*Prix du plein : entre 0 et plus de 60 € un plein, selon le réseau et la capacité de la batterie.

LES BORNES DE CHARGE PUBLIQUES EN BREF (prix par plein, hors abonnement) => Sans abonnement – gratuites (certaines grandes surfaces et communes…), en charge normale ou rapide selon les cas. – payantes (hôtels, commerces…), environ 3 à 20 €. => Avec abonnement – pour un réseau (Ionity, TotalEnergies, Electra… sur les autoroutes, Bélib' à Paris…), environ 5 à 50 €. – Multiréseaux (Chargemap, Izivia…), environ 5 à 60 €.

LES APPLIS ET SITES POUR TROUVER « SA » STATION La plus connue et reconnue est l’application ChargeMap, qui donne accès à près d’un million de points de recharge. Toutes les indications d’usage, paiement et aspects pratiques sont régulièrement mises à jour de manière communautaire. Elle permet aussi la planification d’itinéraire en prenant en compte les arrêts recharge, comme le proposent des applis comme Pump ou d’autres. Certains départements proposent aussi des sites indiquant tous leurs points de charge. Sans oublier que les systèmes de navigation intégrés à certaines voitures indiquent également ces stations de recharge et en tiennent compte lors du calcul d’un itinéraire (fonction Road Planner, ou planificateur d’itinéraire).

Bilan : l’infrastructure n’est plus vraiment un problème !

Si, à l’usage, la souplesse d’utilisation d’une électrique n’est pas (encore ?) au niveau de celle d’une thermique ou d’une hybride, il est désormais possible, dans la majeure partie des cas, d’envisager tous ses trajets avec ce type de véhicule. Bien sûr, l’usage en sera facilité, et le coût d’usage moins élevé, si on peut charger son auto chez soi et/ou sur son lieu de travail. Mais les possibilités de recharge sont désormais suffisamment nombreuses pour que l’on ne craigne plus la "panne sèche".

Composer avec les multiples standards de prises de recharge, l’accès, plus ou moins complexes, à certains réseaux et leurs charges plus ou (beaucoup) moins rapides demande un peu d’habitude. Il faudra aussi se faire à l’usage des applications spécifiques qui aident et guident pour mieux vivre ses trajets électriques au quotidien.

Reste à résoudre la problématique du paiement, en étendant la possibilité de la faire par carte bancaire dans tous les cas, et la saturation de certaines stations lors des journées de grands départs pour que faire le plein d’électrons devienne aussi simple que faire celui de sans-plomb ou de gazole.