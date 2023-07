Le narguilé Porsche : une idée fumeuse !

Si nous avions publié cette info un 1er avril, vous n'y auriez sans doute pas cru. Pourtant, ce narguilé estampillé Porsche Design est bel et bien réel, et nous l'avons vu de nos propres yeux dans une des boutiques de la marque. Il faut dire qu'avec sa hauteur de 730 mm, difficile de le louper sur les étalages de vêtements, montres et bagagerie de la même famille…

Cette Shisha est d'autant plus fascinante qu'elle est esthétiquement réussie et d'une qualité de fabrication digne de tous les autres produits du cheval cabré : corps en alu, tuyau recouvert d'un matériau imitant habilement le cuir, cette pipe à eau fabriquée en Allemagne donnerait presque envie de fumer aux passionnés de la marque qui n'ont jamais essayé, de même que la description sur le site :

"Tout le plaisir de la shisha dans un style iconique. La très moderne shisha 2.1 Porsche Design offre un plaisir de fumer exclusif grâce à l'amélioration du volume et de la forme de sa tête ainsi qu'à l'optimisation de sa protection contre le vent. L'esthétique est unique : un vase en verre massif, soufflé à la bouche, gris foncé, parfaitement complété par l'aluminium anodisé noir de la base, de la ventilation, de la cheminée, de la protection contre le vent, du bec et de la poignée. Le flexible fait à la main effet mat ainsi que la tête en céramique résistant à la chaleur complète sa finition haut de gamme. Grâce à sa conception bien pensée, ce narguilé unique est particulièrement facile à nettoyer. Un instant de détente peut aussi avoir du style."

Un style qui a un prix : 1 650 € TTC, quelle que soit la couleur choisie (alu brossé ou noir) : hormis des antiquités ultra-rares, difficile de trouver narguilé plus cher. Un tarif hors options bien sûr, qui risque de grimper encore avec l'arrivée de la version Turbo S qui promet d'atteindre encore plus vite le cimetière…

Plaisanterie fumeuse, on vous l'accorde : pas de version boostée au programme. Mais pour ceux qui seraient tentés, l'Organisation Mondiale de la Santé prévient qu'une seule séance de narguilé équivaut à fumer entre 20 et 30 cigarettes, et que les effets nocifs sont semblables à ceux observés chez un fumeur régulier. À bon entendeur…