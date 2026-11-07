Ceux qui ne sont pas toujours au fait de l’actualité automobile on coutume de dire qu’aujourd’hui, toutes les voitures se ressemblent. Engageons-les donc à parcourir les allées d’un camping. Ils y verront moult camping-cars blancs et carrés et des dizaines de caravanes, dessinées comme des boîtes à chaussures. C’est que jusqu’ici, le design de ces maisons roulantes a surtout été considéré d’un point de vue intérieur, en se moquant éperdument de l’aspect extérieur.

Mais les choses sont peut-être en train de changer. En examinant les nouveaux modèles dévoilés au salon du véhicule de loisirs parisien, ou à celui de Düsseldorf, on s’aperçoit que, comme pour l’automobile, le néorétro a envahi la bonne vieille caravane. Sauf exception, la référence vintage s’impose et, en premier lieu, la marque qui la symbolise le mieux : Airstream.

Lume Traveler Ranger : le néo rétro premium

Comme l’Américain, qui fête ses 95 ans, le néerlandais Lume joue d’un effet de carrosserie en aluminium. Mais plus encore que l’ancêtre, déjà haut de gamme, il place son Traveler Ranger au rayon premium avec un intérieur en cuir et feutre de laine. Le plancher est en teck et il dispose, à l’arrière, d’un lit king size de 160 x 200 cm. Un toit relevable permet de gagner de la hauteur, mais comme l’engin ne dépasse pas 5,19 m, le constructeur a décidé de reléguer la cuisine à l’extérieur, sur un meuble coulissant.

Airstream 20 x : un air d’air fryer

Pour ceux qui préfèrent l’original à la copie, Airstream est toujours au rendez-vous avec le modèle 20X. Étonnamment, si ses concurrents ont tendance à copier son style éternel, lui se renouvelle avec cette caravane 20X de 6,15 m de long prévue pour abriter 4 personnes.

Les plus méchants vont comparer le nouveau design de l’Américain avec celui d’un air fryer, mais il a le mérite de renouveler le genre avec ses grandes surfaces vitrées fumées, sa rehausse et ses pneus adaptés, non pas au off-road, mais aux chemins. À l’intérieur, il dispose de tout l’essentiel et relègue le superflu (clim, panneaux solaires) au rayon des options. Mais là encore, il faut compter 60 800 euros, en plus du tarif lié à son importation des US, puisqu’il n’est pas distribué en France.

Barefoot Classic : la grosse goutte d’eau vintage

L’Anglais Barefoot est quant à lui scotché aux années 60, voir 50. Ses caravanes colorées sont de grosses gouttes d’eau et à l’extérieur comme à l’intérieur, elles respirent un air d’un autre temps. On se retrouve au pays du formica, mais avec des équipements d’aujourd’hui et notamment sur le modèle classique, qui engrange un chauffe-eau, une salle de bains complète et une cuisine qui l’est tout autant.

Il faudra simplement veiller à n’être que deux à son bord, car dans ses 5,08 m, ses créateurs ont privilégié le confort à la promiscuité. Il faut compter 48 000 euros pour se l’offrir. Soit un peu plus qu’une petite MG des années 60 conçue pour deux, et totalement racord avec cette Barefoot et ses 960 kg seulement.