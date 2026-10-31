Honda N-Van Compo : le plus petit camping-car du monde est pratique et pas cher, mais il n’est pas pour nous

La plupart des vans, ou a fortiori les fourgons frôlent ou dépassent allègrement les 5m. Pas lui. Avec ses 3,39 m de long et ses 1,47 de large, le Honda N-Van Compo, de l’aménageur White House Camper peut même revendiquer le titre de plus petit camping-car du monde, puisqu’il toise 20 bon cm de moins que la nouvelle Renault Twingo.

Un spécialiste des miniatures

Il faut dire que son préparateur, qui sévit à Nagoya au Japon, s’est spécialisé depuis 47 ans dans la vanlife bonsaï. C’est lui, d’ailleurs qui a réussi à transformer un Suzuki Jimny en un van pour 4.

Cette fois, il s’attaque à une kei-car japonaise typique qui répond parfaitement à la législation du genre, à savoir une longueur maximum de 3,40 m, une largeur de 1,48 m et une puissance max de 64 ch fournie par un moteur qui ne dépasse pas 660 cm3. À peu de chose près, les caractéristiques du petit cube Honda.

Dans ce gabarit ultracourt, on se dit qu’il est impossible de ranger un moteur, un conducteur et ses trois passagers. Et surtout de les faire dormir à l’intérieur. Tout faux. Une banquette arrière transformable en lit (qui empiète sur le siège passager qui disparaît dans la manœuvre), et un second lit de deux places dans le toit relevable et le tour est joué. Certes, si la longueur de ce lit au premier étage est correcte (180 cm), il est un peu riquiqui en largeur puisqu’elle ne dépasse pas 103 cm. Très très juste pour deux adultes.

Ce qui est au Japon reste au Japon

Toujours en taille mini, on trouve une réserve d’eau et même un four à micro-onde. En option, un pack propose un chauffage autonome et même des panneaux solaires. Que demander de plus ? Pas grand-chose puisque l’engin dépasse à peine la tonne et ne coûte que 17 000 euros. Ah si, il lui manque une chose pour être parfait : une importation en Europe, comme nombre de kei-cars, aménagés ou pas qui feraient un malheur par ici.

Reste que, si tel était le cas, les normes d’émissions comme celles liées à la sécurité alourdiraient l’engin comme ses tarifs.