On le sait fan de camping-cars, mais l’interprète de Mon vieux roule avec un gros Intégral allemand de marque Niesmann + Bishoff de plus de 4 tonnes et Daniel Guichard, titulaire du seul permis B le conduit en toute légalité. Par quel mystère ?

Ce n’est pas en raison d’une autorisation exceptionnelle délivrée à la star de la chanson, mais tout simplement en raison d’une loi. Il l’avoue lui-même : son permis de conduire date d’avant le 20 janvier 1975. Et tous les titulaires du papier rose obtenu avant cette date peuvent sans problème prendre le volant d’un camping-car « lourd », même s’il dépasse les 5 tonnes.

Une légende urbaine

En fait, Daniel Guichard peut remercier le général de Gaulle de lui offrir ce privilège. Du moins selon une légende bien ancrée. Et elle remonte très exactement au 22 août 1962. Ce jour-là, le grand Charles, en compagnie d’Yvonne, son épouse, est victime d’un attentat au Petit Clamart. Sa DS n’est pas blindée et lui comme tous les occupants de l’auto, échappent par miracle aux 14 coups de feu qui vont marquer la carrosserie de la Citroën.

À partir de ce moment-là, les services officiels décident que le général, comme ses successeurs, doit rouler dans des véhicules blindés. Ce qui fut fait et les DS se sont équipées d’épais blindages. Mais il y aurait eu un hic : elles dépassaient toutes les 3,5 tonnes et les chauffeurs de l’Élysée n’avaient pas de permis poids lourd. Alors, plutôt que de leur faire passer une formation spéciale, il aurait été décidé de leur octroyer une autorisation spéciale pour qu’avec un simple permis B, ils puissent conduire des engins lourds pour transporter des personnes.

Mais la France étant une démocratie, cette autorisation aurait été validée par un décret qui autorise tous les Français à en faire autant, une autorisation incluant les camping-cars balbutiants à l’époque, et inclus dans les fameux « engins de transport de personne ».

Mais ce n’est malheureusement qu’une légende et la réalité est bien plus administrative : les anciens permis disposaient d’une dérogation dite B79 qui a été supprimée en 1975.

Un décret qui exclut madame

Quoi qu’il en soit, les textes ne sont jamais rétroactifs et, du coup, tous ceux qui sont titulaires d’un permis qui date d’avant le jour fatidique peuvent, comme Daniel Guichard, conduire un énorme Niesmann + Bischoff tout confort de 5,5 tonnes.

Un privilège pour le chanteur qui présente également un léger inconvénient comme il nous l’a avoué : sa femme, plus jeune que lui ne peut pas en prendre le volant comme elle le faisait avec son précédent camping-car : un Rapido, plus petit et, surtout, de moins de 3,5 tonnes.