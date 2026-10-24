Vanlifers frileux s’abstenir. En revanche, tous ceux qui sont équipés de polaires et, disposent d’un chauffage dans leur engin, doivent prendre le volant de leur fourgon ou de leur capucine toutes affaires cessantes et s’offrir un tour de France.

Car l’hexagone est le champion d’Europe des prix bas pour ses aires de stationnement et ses campings en basse saison. C’est en tout cas le constat de la plateforme de réservation Vincamp qui travaille avec l’association Adac allemande, la suisse TCS et du néerlandais ANWB.

29 euros la nuitée en moyenne

Le site est formel et, après avoir épluché les tarifs de 2300 campings dans 12 pays d’Europe, il en a déduit que, entre les mois d’octobre et de mai, avec une moyenne de 29 euros, la France est imbattable.

À titre d’exemple, les tarifs au Royaume uni et du Danemark, sont les plus chers avec respectivement des nuitées à 45 et 43 euros, alors que ces pays ne sont pas franchement les plus attractifs dès les frimas venus.

Attractive, l’Italie le reste, en automne et en hiver. Pourtant, ce pays est plus cher que la France, de même que l’Allemagne, premier pays pour les ventes de camping-cars sur le Vieux Continent.

Pourquoi l’hexagone brade-t-il donc ses prix dans ce cas ?

Car les propriétaires des campings hexagonaux sont malins et se rattrapent sur la saison d’été. Avec l’Espagne, c’est chez nous que le grand écart est l’un des plus grands d’Europe puisque la différence atteint 36 % ici, et 38 % de l’autre côté des Pyrénées entre les beaux jours et les glaçons.

La Croatie championne du grand écart

Mais la France a beau rester l’un des pays le plus touristique au monde, il ne détient pas le record absolu de hausse des prix en été. C’est la Croatie, destination à la mode, qui décroche le pompon avec des tarifs qui varient du simple au double, selon que la météo soit clémente ou pas.

Mais quel que soit le pays, ou la région que l’on souhaite découvrir, mieux vaut s’y rendre en automne et en hiver pour économiser ce que l’on dépensera en carburant. En y ajoutant du gaz ou du gazole pour se réchauffer lors des haltes bradées.