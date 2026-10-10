Les applis pour dégoter le meilleur spot ou poser son van loin du bruit et de la fureur sont pléthore. Penchés sur Park4night (la plus célèbre) ou iOverlander, les vanlifers passent souvent une partie de leurs soirées à trouver le meilleur endroit ou se poser le lendemain. Mais parfois, ils sont quelque peu frustrés. Il leur manque quelque chose : ce petit truc que seuls ceux qui pratiquent le nomadisme routier peuvent connaître.

Altitude et zone d’ombrage

Ce petit truc en plus, nos confrères de Camping-car.com l’ont trouvé sur une nouvelle appli logiquement baptisée GoodSpots.com. En quoi est-elle différente de la dizaine d’autres qui existe déjà ? Trois fois rien qui font un tout et surtout un outil précieux.

Pour la première fois, les deux concepteurs de l’appli, qui eux-mêmes circulent en fourgon aménagé, ont pensé à intégrer des données jusqu’ici jamais vues, et plutôt dans l’actu.

C’est ainsi que, pour chaque spot, la plateforme indique un score de « couverture végétale ». Le terme n’est pas le mieux choisi mais le résultat est on ne peut plus malin par les temps de canicule qui courent et risquent de devenir récurrents.

Ce score est lié à l’altitude où se trouve le spot et à son niveau d’ombrage. De même, pour l’hiver, l’appli indique le niveau d’enneigement et les risques de gel. Elle propose même un signalement dont certains pratiquants auraient bien aimé disposer cet été : une alerte feux de forêts.

L’appli futée indique également, pour chaque spot, sa couverture réseau. Utile lorsque l’on souhaite se connecter, regarder ses écrans ou télétravailler. Enfin, et c’est aussi simple que vital, Goodspots intègre un niveau qui permet de savoir si le van est garé à plat, histoire d’éviter de dormir la tête en bas.

Une option payante

Mais pour qu’une telle plateforme fonctionne, encore faut-il qu’elle emporte l’adhésion de ses utilisateurs puisque c’est une appli communautaire. Ses débuts sont très prometteurs et près de 400 000 spots sont déjà signalés à travers toute l’Europe.

L’usage de ce couteau suisse est gratuit, même s’il existe une fonction payante. Pour 12,99 euros par an, le vanlifer aura droit, en prime, au prix du carburant en temps réel sur son parcours (utile lorsque l’on consomme près de 10 l de gazole), l’accès aux cartes hors ligne, et les horaires des marées (pratique lorsque l’on compte s’arrêter sur un spot proche de l’océan.

Mais les fondateurs reconnaissent que cet abonnement est aussi une manière de financer le développement technique de l’appli.