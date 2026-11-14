C’est le frigidaire de la vanlife. Aux États-Unis, un camping-car se dit « Winnebago », du nom de la marque fondée en 1958 qui a, sinon inventé le genre, du moins largement contribué à le démocratiser. C’est donc très logiquement vers l’un de ces modèles que Tommy Boshers s’est tourné.

Mais il n’a pas jeté son dévolu sur n’importe quel Winnebago : il a choisi le Brave, l’un des tout premiers intégraux, abondamment copié depuis. Lancé en 1970 pour célébrer l’entrée en Bourse du constructeur, ce modèle se voulait plus accessible. Il ne coûtait que 6 000 dollars à l’époque (l’équivalent d’environ 48 000 dollars aujourd’hui) — une somme déjà conséquente, certes, mais deux fois moins élevée que les autres modèles du catalogue.

Un cube de 10 mètres

Le succès fut immédiat, et le Brave est entré dans la légende telle une Mustang de la maison roulante. C’est l’un de ces spécimens que Tommy Boshers a dégoté dans une casse de sa bourgade de Pulaski, Tennessee. L’homme cherchait à occuper ses week-ends avec son fils : alors, pourquoi ne pas retaper ce cube de 10 mètres et 10 tonnes ?

Mais l’idée d’en faire un simple camping-car destiné à trimbaler sa petite famille l’ennuie rapidement. Pourtant, à l’intérieur, il ne modifie pas grand-chose : l’engin conserve son jus et son look vintage des années 1970. À l’extérieur, la boîte reste intacte, avec ses formes cubiques et ses grandes baies vitrées. La vraie révolution se cache sous le capot.

En 1970, le Brave reposait sur un châssis Dodge animé par un V8 de 200 ch. Boshers veut bien rester fidèle à la marque et à l’architecture moteur, mais certainement pas à la puissance. Il installe donc un tout autre bloc : le V8 Hellcat de 6,2 litres qui équipe la Dodge Charger SRT et qui, dans la configuration du camping-car du Tennessee, délivre 700 ch. De quoi catapulter sans peine les 10 tonnes de l’engin.

Le nom de la bête est tout trouvé : ce sera Hemibago, clin d’œil au célèbre moteur Hemi, et à la marque qui l’abrite désormais. Si la greffe du bloc ne pose pas de souci majeur, sa cohabitation avec la grosse caisse pataude réserve quelques surprises. Dès les premiers tours de roues, l’arbre de transmission décide de prendre des vacances et la direction se met en RTT. Il renforce alors le tout et prend soin de scotcher tous les placards, qui prenaient un malin plaisir à s’ouvrir violemment à chaque accélération.

Un antécédent encore plus puissant

Car le Brave dragster et Boshers à son volant, enchaînent volontiers les burns et les départs sur les roues arrière lors des rassemblements américains. Il n’est pourtant pas le seul à avoir décelé un tel potentiel chez cet ancêtre. Dès 2014, deux frères du Wisconsin avaient eux aussi dopé un Brave, et en ont tiré 900 ch grâce à un V8 Wegner. Ils l’ont présenté au SEMA Show de Las Vegas en 2016. Quelques tours de piste et quelques burns plus tard, l’engin disparaît des radars et l’on n’en entendra plus jamais parler. Trop de puissance pour un simple camping-car ? C’est peut-être pour cette raison que Boshers a opté pour une mécanique nettement plus « raisonnable ».