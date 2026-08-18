Stellantis obligé de rappeler encore un million de voitures, cette fois pour un problème de caméra

A l’heure où le groupe Stellantis essaie d’améliorer son image et de tourner définitivement la page des grands scandales de fiabilité comme l’affaire des moteurs Puretech, c’est le genre d’annonce dont le groupe américano-européen préfèrerait se passer.

Cette fois, la campagne concerne surtout des véhicules construits récemment et livrés sur le marché américain : 955 000 véhicules au total, dont 848 000 ont été commercialisés aux Etats-Unis. Il touche aussi 83 000 modèles vendus au Canada, 8 000 au Mexique et 15 000 autos livrées sur les marchés en dehors de l’Amérique du Nord. Pour l’instant, on ignore si certains de ces exemplaires livrés ailleurs qu’en Amérique du Nord se situent en Europe et en France.

Un problème moins compliqué à régler

Heureusement pour le groupe Stellantis, ce nouveau problème sera plutôt simple à régler. Il concerne les modèles du catalogue Ram mais aussi les Chrysler Pacifica, Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer et Wrangler. Il touche plus particulièrement au système multimédia et les interactions avec la caméra de recul : lors de certaines manœuvres, il est possible que l’image de la caméra de recul projetée sur l’écran central de la planche de bord ne s’affiche pas correctement.

Mais cette fois, une simple mise à jour à distance sera suffisante pour que les choses reviennent à la normale. Cette campagne de rappel fait suite à une autre procédure du même genre en 2024, lorsque le groupe Stellantis avait dû rappeler plus d’un million de véhicules (du même genre), déjà pour un défaut lié à l’affichage des images de la caméra de recul (et déjà via une mise à jour à distance).

Ce n’est donc pas aussi grave que certaines autres campagnes de rappel de Stellantis ayant nécessité un retour des voitures à l’atelier, notamment pour des soucis de groupe motopropulseurs ou des risques d’incendie. En 2025, le groupe avait dû rappeler au total 13,4 millions de véhicules dans le monde, dont ceux toujours concernés par les airbags Takata à changer.

Rappelons que Stellantis dit investir massivement en ce moment pour améliorer la qualité de ses voitures et réduire l’occurrence de ce genre de problèmes.