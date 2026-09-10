Des voitures neuves à moins de 200 € par mois, il y en a!

Le marché automobile français poursuit une tendance très particulière cette année, puisque les voitures n’ont jamais été aussi électrifiées. En effet, les constructeurs automobiles mettent de plus en plus en vente des modèles à motorisation électrique, ce qui ne semble pas déplaire au public. Sur les huit premiers mois de l’année 2026, soit jusqu’au 31 août, 30 % des voitures immatriculées sont électriques, sur un total de plus d’un million de véhicules vendus. Cela représente une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l’année 2025.

L’année 2026 marque ainsi un tournant pour le secteur, avec des voitures de plus en plus tournées vers l’électrique. Depuis le mois de mai, les records de parts de marché s’enchaînent. En mai, 29 % des véhicules vendus étaient électriques, contre 30 % en juin, 35 % en juillet et 38 % en août. La part des véhicules "à piles" a ainsi atteint un niveau record le mois dernier.

Cette forte électrification du marché automobile se ressent également sur les émissions de CO₂ WLTP. En un an, entre août 2025 et août 2026, les émissions moyennes de CO₂ sont passées de 88,2 à 67,1 g/km. Cette baisse s’explique notamment par la forte progression des véhicules ézéro émission, qui entraîne parallèlement un recul des ventes de voitures essence et diesel. En effet, de janvier à août 2026, les véhicules essence ne représentent plus que 14,2 % des immatriculations, tandis que les modèles diesel ne comptent que pour 2,5 % du marché. De toute façon, ce n'est pas sur les voitures thermiques que les constructeurs concentrent leurs efforts. La preuve ci-dessous.

Jeep lance une offre pour son nouveau modèle

On commence le tout d'horizon avec Jeep, qui propose sa nouvelle Avenger 100 % électrique en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. L’offre se compose de 36 loyers mensuels de 149 € TTC, après un premier loyer de 2 450 € TTC. Ce véhicule, qui dispose de 400 km d’autonomie selon le cycle WLTP et d’un moteur électrique de 115 kW (156 ch), a déjà séduit 290 000 clients en Europe. L’offre est disponible jusqu’au 22 septembre.

Mais Jeep n’est pas le seul constructeur à proposer ce type d’offres. Renault, Dacia, Fiat, Peugeot ou encore Citroën proposent également des modèles à moins de 200 euros par mois.

Voici un panorama des offres proposées par les constructeurs.

Renault :

Dacia :

Lors de ses Journées Portes Ouvertes (JPO), Dacia offre deux mois de loyers sur l’ensemble de sa gamme de voitures.

FIAT :

Citroën :

Peugeot :