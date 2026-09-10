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Des voitures neuves à moins de 200 € par mois, il y en a!

Dans Pratique / Conseils d'achat

Baptiste FREBOURG , mis à jour

21  

Les Journées portes ouvertes des constructeurs automobiles approchent à grands pas puisqu’elles se déroulent ce week-end, jusqu’au lundi 14 septembre. L’occasion pour la rédaction de Caradisiac de vous proposer un panorama des modèles que les marques proposent à moins de 200 euros par mois.

Des voitures neuves à moins de 200 € par mois, il y en a!
Avec les journées portes ouvertes, plusieurs modèles sont disponibles à l’achat pour moins de 200 euros par mois

Le marché automobile français poursuit une tendance très particulière cette année, puisque les voitures n’ont jamais été aussi électrifiées. En effet, les constructeurs automobiles mettent de plus en plus en vente des modèles à motorisation électrique, ce qui ne semble pas déplaire au public. Sur les huit premiers mois de l’année 2026, soit jusqu’au 31 août, 30 % des voitures immatriculées sont électriques, sur un total de plus d’un million de véhicules vendus. Cela représente une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l’année 2025.

L’année 2026 marque ainsi un tournant pour le secteur, avec des voitures de plus en plus tournées vers l’électrique. Depuis le mois de mai, les records de parts de marché s’enchaînent. En mai, 29 % des véhicules vendus étaient électriques, contre 30 % en juin, 35 % en juillet et 38 % en août. La part des véhicules "à piles" a ainsi atteint un niveau record le mois dernier.

Cette forte électrification du marché automobile se ressent également sur les émissions de CO₂ WLTP. En un an, entre août 2025 et août 2026, les émissions moyennes de CO₂ sont passées de 88,2 à 67,1 g/km. Cette baisse s’explique notamment par la forte progression des véhicules ézéro émission, qui entraîne parallèlement un recul des ventes de voitures essence et diesel. En effet, de janvier à août 2026, les véhicules essence ne représentent plus que 14,2 % des immatriculations, tandis que les modèles diesel ne comptent que pour 2,5 % du marché. De toute façon, ce n'est pas sur les voitures thermiques que les constructeurs concentrent leurs efforts. La preuve ci-dessous.

Jeep lance une offre pour son nouveau modèle

On commence le tout d'horizon avec Jeep, qui propose sa nouvelle Avenger 100 % électrique en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. L’offre se compose de 36 loyers mensuels de 149 € TTC, après un premier loyer de 2 450 € TTC. Ce véhicule, qui dispose de 400 km d’autonomie selon le cycle WLTP et d’un moteur électrique de 115 kW (156 ch), a déjà séduit 290 000 clients en Europe. L’offre est disponible jusqu’au 22 septembre.

Mais Jeep n’est pas le seul constructeur à proposer ce type d’offres. Renault, Dacia, Fiat, Peugeot ou encore Citroën proposent également des modèles à moins de 200 euros par mois.

Voici un panorama des offres proposées par les constructeurs.

Renault :

 

RENAULT TWINGO E-TECH ÉLECTRIQUE 80CH : l’offre en location longue durée à partir de 110 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée (LLD) 37 mois • 1er loyer majoré de 2 000 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 €
RENAULT TWINGO E-TECH ÉLECTRIQUE 80CH : l’offre en location longue durée à partir de 110 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée (LLD) 37 mois • 1er loyer majoré de 2 000 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 €
RENAULT 5 E-TECH ÉLECTRIQUE 120 CH : l’offre en location longue durée à partir de 170 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée 37 mois • 1er loyer majoré de 2 700 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 € • 2 mois de loyers offerts. La R5 est la deuxième voiture électrique la plus vendue derrière la Tesla Model Y ces huit derniers mois, avec plus de 26 000 immatriculations.
RENAULT 5 E-TECH ÉLECTRIQUE 120 CH : l’offre en location longue durée à partir de 170 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée 37 mois • 1er loyer majoré de 2 700 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 € • 2 mois de loyers offerts. La R5 est la deuxième voiture électrique la plus vendue derrière la Tesla Model Y ces huit derniers mois, avec plus de 26 000 immatriculations.
NOUVELLE RENAULT CLIO 6 Essence TCE 115 à partir de 190 euros/mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée sur 37 mois • 1er loyer majoré de 2 500 € • 2 mois de loyers offerts. La Clio 6 est la voiture la plus vendue par Renault sur les huit derniers mois de l’année 2026 avec plus de 33 000 unités vendues.
NOUVELLE RENAULT CLIO 6 Essence TCE 115 à partir de 190 euros/mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée sur 37 mois • 1er loyer majoré de 2 500 € • 2 mois de loyers offerts. La Clio 6 est la voiture la plus vendue par Renault sur les huit derniers mois de l’année 2026 avec plus de 33 000 unités vendues.
RENAULT 4 E-TECH ÉLECTRIQUE 120 CH : l’offre en location longue durée à partir de 180 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée 37 mois • 1er loyer majoré de 3 100 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 € • 2 mois de loyers offerts
RENAULT 4 E-TECH ÉLECTRIQUE 120 CH : l’offre en location longue durée à partir de 180 € par mois du 1er au 30 septembre 2026 • location longue durée 37 mois • 1er loyer majoré de 3 100 € après déduction de la prime Coup de Pouce de 6 180 € • 2 mois de loyers offerts

Dacia :

Lors de ses Journées Portes Ouvertes (JPO), Dacia offre deux mois de loyers sur l’ensemble de sa gamme de voitures.

- Dacia Sandero essence essential TCe 100 : À PARTIR DE 139 € par mois, Location Longue Durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 1 900 €- Dacia Sandero expression hybrid 155 : À PARTIR DE 199 € par mois, Location Longue Durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 3 000 €. Dacia a récemment vendu sa millionième Sandero
- Dacia Sandero essence essential TCe 100 : À PARTIR DE 139 € par mois, Location Longue Durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 1 900 €
- Dacia Sandero expression hybrid 155 : À PARTIR DE 199 € par mois, Location Longue Durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 3 000 €. Dacia a récemment vendu sa millionième Sandero
Dacia Sandero Stepway essence essential Eco-G 120 : À PARTIR DE 169 € par mois, Location longue durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 1 900 €
Dacia Sandero Stepway essence essential Eco-G 120 : À PARTIR DE 169 € par mois, Location longue durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 1 900 €
Dacia Spring électrique expression 70 À PARTIR DE 129 € par mois, Location longue durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 2 000 €, après déduction de 680 € de prime CEE (6)
Dacia Spring électrique expression 70 À PARTIR DE 129 € par mois, Location longue durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 2 000 €, après déduction de 680 € de prime CEE (6)

FIAT :

– Grande Panda essence : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 164,17 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km– Grande Panda Hybrid : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 194,17 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km– Grande Panda électrique : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 176,99 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
– Grande Panda essence : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 164,17 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
– Grande Panda Hybrid : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 194,17 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
– Grande Panda électrique : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 176,99 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
600 essence : 1er loyer 4 740,00 €, 36 loyers 182,38 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
600 essence : 1er loyer 4 740,00 €, 36 loyers 182,38 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
-500 hybrid : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 175,16 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km-500 hybrid 3 + 1 : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 193,56 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
-500 hybrid : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 175,16 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
-500 hybrid 3 + 1 : 1er loyer 2 800,00 €, 48 loyers 193,56 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
-Pandina Hybrid : 1er loyer 3 180,00 €, 48 loyers 172,57 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
-Pandina Hybrid : 1er loyer 3 180,00 €, 48 loyers 172,57 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km

Citroën :

Citroën ë-C3 essence : 1er loyer 2 500,00 €, 48 loyers 141,35 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 kmCitroën ë-C3 électrique 205 kms d'autonomie : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 105,06 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000kmCitroën ë-C3 électrique 311 kms d'autonomie : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 183,31 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
Citroën ë-C3 essence : 1er loyer 2 500,00 €, 48 loyers 141,35 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000 km
Citroën ë-C3 électrique 205 kms d'autonomie : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 105,06 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
Citroën ë-C3 électrique 311 kms d'autonomie : 1er loyer 7 300,00 €, 36 loyers 183,31 €, Durée 37 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
Citroën C3 AIRCROSS essence : 1er loyer 2 500,00 €, 48 loyers 168,29 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km
Citroën C3 AIRCROSS essence : 1er loyer 2 500,00 €, 48 loyers 168,29 €, Durée 49 Mois, Kilométrage Annuel 10 000km

Peugeot :

ë-208 dès 119 euros par mois – 1er loyer à 3 000 € sous condition de reprise - LLD 49 mois/40 000 km. La Peugeot 208 est, pour le moment, la voiture préférée des Français puisqu’elle est la voiture la plus vendue jusqu’au 31 août avec plus de 48 000 exemplaires vendus.
ë-208 dès 119 euros par mois – 1er loyer à 3 000 € sous condition de reprise - LLD 49 mois/40 000 km. La Peugeot 208 est, pour le moment, la voiture préférée des Français puisqu’elle est la voiture la plus vendue jusqu’au 31 août avec plus de 48 000 exemplaires vendus.
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