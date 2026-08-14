Pourquoi la Dodge Charger Super Bee risque de décevoir les puristes

Les choses ne se passent pas exactement comme prévu pour la nouvelle Dodge Charger. Remplaçante de la Challenger V8 qui se vendait encore très bien après quinze ans de carrière, l’Américaine vise toujours la Ford Mustang de l’autre côté de l’Atlantique. Mais avec seulement 7 421 exemplaires de sa version 100 % électrique écoulés en 2025 aux Etats-Unis, elle est restée très loin de la Mustang et ses plus de 45 000 unités vendues.

L’arrivée de sa déclinaison thermique ne permet pas pour l’instant de redresser la barre puisque ses ventes restent aussi très confidentielles. Sans doute parce que cette Charger à essence utilise un moteur à six cylindres au lieu d’un V8, contrairement à la Challenger et à la Mustang dans ses versions de pointe. Les Américains sont-ils trop attachés au huit cylindres sur ce genre de voiture ?

Et maintenant, une Super Bee… sans V8 !

Si tel est le cas, l’arrivée de la nouvelle Charger Super Bee risque de ne pas arranger les choses. Version extrême de la Charger, elle voit son bloc thermique passer à 600 chevaux tout rond au lieu de 550 sur la Scat Pack.

Mais elle conserve bien le six cylindres en ligne suralimenté de 3,0 litres de cette dernière plutôt que de passer au V8 « Hemi » dans la plus pure tradition de Dodge. Le bloc reçoit de nouveaux turbos, une admission inédite et un circuit de refroidissement amélioré. Elle possède toujours une transmission intégrale (autre élément surprenant au regard de la tradition du genre !), avec un 0 à 60 mph (96 km/h) expédié en 3,6 secondes et un quart de mile départ arrêté parcouru en 11,8 secondes.

La Charger Super Bee améliore aussi l’efficacité de son châssis en raidissant ses suspensions et en adoptant un système de freinage plus puissant.

La Charger électrique reste plus puissante

Rappelons que de son côté, la Dodge Charger électrique développe 670 chevaux en version Six Pack et demeure la plus puissante du catalogue. Le constructeur américain doit commercialiser sa Charger électrique et thermique en Europe d’ici l’année prochaine et pour l’instant, on ignore quelles versions auront droit de cité sur le marché français.