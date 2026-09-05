Une cuisine qui tient dans un sac à dos, un lit replié de la taille d’une valise et un auvent ultraléger : c’est la proposition d’une start-up allemande qui propose des meubles pour vans entièrement gonflables et donc faciles à ranger et à monter.

Stuff Bubble, c’est son nom, a été fondé au printemps 2025, mais elle est mise en lumière ces jours-ci grâce à Volkswagen qui lui a confié l’aménagement, gonflé, de son California Beach, l’entrée de gamme des vans VW, sur la base du T6. Des produits que le géant allemand propose sur son stand du salon Caravan de Düsseldorf jusqu’au 6 septembre au soir.

L’utilitaire transformé en van

En fait, ces modules sont surtout destinés, au-delà du complément de meubles pour le van Volkswagen, ou à sa version encore plus dépouillée le Multivan, à transformer n’importe quel utilitaire en camping-car le temps d’un week-end.

Les deux cofondateurs de l’affaire, Beni Hörburger et Markus Wolf, ont eu l’idée de créer ces structures gonflables beaucoup plus faciles à installer, à stocker et à transporter que des meubles classiques. Spécialistes du parapente, ils utilisent d’ailleurs la même toile pour leur mobilier.

En fait, il ne s’agit pas de gonfler intégralement une cuisine, ce qui serait un tantinet risqué avec un réchaud intégré. Le meuble en question dispose tout simplement de montants gonflables, ce qui les rigidifie et les rend nettement plus facilement pliables que les mêmes montants en acier ou en alu.

Ainsi, il suffit de déplier le meuble, de le gonfler et trois minutes plus tard, il est prêt. Il convient alors d’y intégrer le petit évier fourni (avec ses réserves d’eau propres et sales) avant de fixer le petit réchaud, légèrement en retrait.

L’auvent quant à lui est classiquement en toile, et ce sont ses montants latéraux qui se gonflent. Le lit est entièrement gonflable et se scinde en deux parties. Les deux garçons de Stuff Bubble réfléchissent en ce moment à une autre déclinaison de leur invention : un toit relevable tout aussi gonflé.

Évidemment, les systèmes gonflables ne sont pas une première dans le domaine de la vanlife. Les tentes qui disposent de tels montants existent depuis plusieurs années et même les camping-cars s’y mettent, comme le Bürstner Lyseo, dont la capucine se gonfle et se relève.

Mais cet engin coûte plus de 90 000 euros et n’est en rien polyvalent. La start-up allemande s’adresse à un autre public : celui qui roule en utilitaire tout au long de la semaine et souhaite transformer le véhicule d’artisan en van le temps d’un week-end ou durant les vacances. Des clients qui n’ont pas envie de passer une partie de ce temps de loisirs à monter, démonter et ranger leur mobilier nomade.

Prière d’apporter son compresseur

Les tarifs des meubles gonflables sont certes inférieurs à ceux du Bürstner, mais il faut tout de même compter entre 1 250 et 1 800 euros pour une cuisine de 120 x 44 x 47,5 cm. Le tarif varie en fonction de l’équipement qui, dans sa version haut de gamme, embarque même un frigo (qui n’est pas gonflable).

Le lit quant à lui, de 120x190 cm, est de dimensions classiques pour un van. Il se pose d’un côté sur la cuisine et de l’autre sur des supports (tout aussi gonflables) et coûte 800 euros et l’auvent est vendu 349 euros. Il est bien entendu fortement conseillé de s’offrir un petit compresseur en option, histoire de ne pas y laisser ses poumons.