Nous l’annoncions il y a quelques semaines déjà : au salon Caravan de Düsseldorf qui ouvre ses portes ces jours-ci, le constructeur allemand devrait présenter une version « California » de son Combi électrique ID Buzz.

Et non seulement le van aménagé dérivé du très joli EV utilitaire est bel et bien présent dans la capitale de la Rhénanie, mais il s’agit d’une version de série qui devrait être commercialisée avant la fin de l’année.

Un équipement minimaliste

Une rapidité qui d’autant plus facile à mettre en œuvre que les transformations qui font de l’ID Buz un California Cruise ne sont pas très importantes, beaucoup moins en tout cas que celle qui sont nécessaires pour aménager un Volkswagen T7 Multivan et en faire un California.

Pas de meubles à fixer, ni de réchaud à gaz, de frigo ou d’évier à installer. Et encore moins un toit relevable. L’ID Buzz vanlife se contente d’un lit qui se déploie à l’arrivée de 120cm sur 2,03m. Un van tout simple, à l’instar du Renault Trafic Escapade.

Sauf que le Combi à watts dispose d’un atout dans son jeu que les vans thermiques n’ont pas : une autonomie énergétique de 48 h, selon le constructeur. En clair, sa batterie de 79 kWh ne sert pas seulement à alimenter le moteur de 286ch. À l’arrêt, elle fournit suffisamment d’électricité pour pouvoir utiliser ses appareils électriques pendant deux jours, y compris la clim.

Évidemment, c’est une autonomie maximum et, en cas de canicule, il n’est pas certain qu’une température de 20 degrés puisse être maintenue dans l’habitacle pendant 48 heures sans recharger.

Quoi qu’il en soit, et pour juger sur pièce des qualités et des défauts de l’engin, et de cette autonomie climatique, il faudra patienter quelques semaines. Le temps que les commandes de ce California Cruise soient ouvertes en France et que son tarif hexagonal soit fixé.

Moins cher que le California thermique, mais bien moins équipé

Car on ne connaît, pour le moment, que son prix allemand et c’est une bonne surprise, puisque l’ID Buzz dédié à la vanlife s’y affiche à 60 761 euros, soit près de 13 000 euros de moins que son cousin California classique, même si la version EV est beaucoup moins équipée.

L’on ne se sait pas encore si l’ID Buzz California Cruise sera victime d’une forte inflation en traversant la frontière, mais en tout état de cause, les premières livraisons auront lieu début 2027 et Volkswagen précise déjà que d’autres versions du California électrique seront présentées d’ici 2028.