Ce n’est pas le moins cher, mais c’est le plus cher au cœur des vanlifers. Année après année, le succès du Volkswagen California ne se dément pas et, version après version, il caracole en tête des ventes en Europe. La marque de Wolfsburg en a vendu 14 200 sur le Vieux Continent et entend bien que le succès continue.

Alors, deux ans après la naissance du modèle actuel, et selon un timing un peu plus rapide que celui, traditionnel, de l’industrie auto, VW cède aux sirènes de restyling de mi-carrière. Mais attention, pas question pour autant de céder aux sirènes de Ford qui assemble et rebadge au nom de l’Allemand, son Transit Custom pour le transformer en Transporter T7.

Entre ID-Buzz et Combi

Le California quant à lui reste fabriqué chez Volkswagen à Hanovre en Allemagne et utilise toujours la base du T6. On ne change pas une équipe qui gagne et l’histoire continue avec néanmoins une proue qui louche sérieusement vers la modernité de l’ID-Buzz et surtout, celle du bon vieux Combi, version T2.

Pour y parvenir, tout en maintenant une sévère couche de modernité, les designers de la marque ont agrandi les leds ce qui offre une nouvelle signature lumineuse comme on dit dans les pubs. Des jantes flambant neuves et cinq nouveaux coloris complètent ce lifting néo rétro.

Dans l’habitacle, aucune place au rétro. Les changements corrigent quelques défauts du modèle actuel, comme l’écran qui passe de 10 à 12,9 pouces. Là encore, son installation reprend celle de l’ID-Buzz. Le sélecteur de la boîte auto glisse quant à lui derrière le volant, libérant de la place au sol.

Mais le gros + de ce restylage est un élément essentiel par ces temps de canicule. On sait que la clim est le talon d’Achille de la vanlife, et des nomades qui n’ont pas envie de s’arrèter dans un camping. VW a, en partie, résolu le problème à l’occasion du renouvellement de son modèle phare. Cette révolution s’appelle e-hybrid.

Une vraie clim pour des nuits au frais

Les plus attentifs nous expliqueront que le système existait déjà, sauf que désormais, il est capable de refroidir l’habitacle pendant huit heures sans vider la batterie auxiliaire, et sans faire tourner le moteur, évidemment.

Côté mécanique, rien ne change. Le 2 l TDI de 150 ch a toujours droit de citer tout comme la version essence ehybrid de 245ch. Côté tarif, l’affaire débute à 70 150 euros, soit, à quelques centaines d’euros près les mêmes prix que la précédente version.