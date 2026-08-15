Trop risqué, trop « niche » : il n’en est pas question pour le moment. C’était jusqu’ici la réponse officielle de Volkswagen à l’évocation d’un ID Buzz California, la version électrique de son van aménagé, le plus vendu en Europe.

Mais le bon moment, c’est peut-être maintenant, ou plutôt dans quelques jours. Car le Caravan Salon ouvrira ses portes à Düsseldorf le 28 août prochain et la marque allemande y sera bel et bien présente avec un concept d’ID Buzz aménagé baptisé California Cruise.

Fermeture d’usines et avenir incertain

Préfigure-t-il un futur California à batteries ? Motus et bouche cousue à Woffsburg ou l’on s’interroge, encore plus qu’ailleurs, sur l’avenir. Outre la suppression de 100 000 emplois, VW prévoit la fermeture de quatre unités de production en Allemagne, dont l’usine de Hanovre, qui assemble aujourd’hui le California thermique, tout comme l’ID Buzz électrique.

Que deviendra le California actuel, sur base de Transporter T6 Multiplace, après 2028 et la fermeture possible de l’usine ? Nul ne le sait, et l’option ID Buzz se dessine peut-être à travers cette restructuration si sa production est déplacée sur un autre site. Pour mémoire, le Transporter T7, fabriqué sur la même base que le Ford Transit Custom n’est, pour le moment, nullement prévu en version aménagée.

Reste que la mise sur le marché d’un ID Buzz California est un pari hautement risqué dans un milieu qui, très loin de l’auto particulière, et même de l’utilitaire, est très réticent à la batterie, et même au thermique nourri de sans-plomb. La vanlife est très majoritairement gavée de gazole et si le California actuel dispose d’une version PHEV, elle ne réalise que des scores minimalistes.

Un pari risqué

Une confidentialité qui n’est pas seulement liée à sa technologie, mais aussi à l’espace perdu en raison de l’implantation de sa batterie. Et l’habitabilité est essentielle dans les vans aménagés, tout comme le poids D’ailleurs, pour gagner quelques kilos, le concept dévoilé à Düsseldorf dispose de meubles gonflables. Pas moins.

Autant dire que la mise sur orbite d’un ID Buzz électrique, en fonction de l’espace disponible, mais aussi de son autonomie, n’est pas gagnée. Car il faudra non seulement gagner les vanlifers à la cause de l’électrique, mais aussi rallier les propriétaires de campings, et d’aires de camping-cars, pour les convaincre de mettre en place des bornes de recharge sur leurs terrains. Pas simple.