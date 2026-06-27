Un fourgon, ou un camping-car, est destiné à rouler, mais il faut songer aux étapes. D’autant que par essence, la vanlife se vit à l’extérieur, ne serait-ce qu’en raison de l’exiguïté des maisons roulantes ou, lorsque l’on dispose de 15 m2, on a l’impression d’être un nabab. Une vie de plein air qui, par ces temps caniculaires, est aussi un moyen de survie, ou plutôt la seule manière d’avoir un tout petit peu moins chaud que dans son habitacle.

Certes, en week-end comme lors des vacances qui débutent dans un mois, on peut se dire que le nomadisme routier, c’est la liberté. Cependant, nombre d’adeptes prévoient un minimum de pauses, de bons spots, ou d’endroits frais pour se poser. Et les possibilités sont multiples, sur réservation ou pas.

Park4Night : un petit goût de liberté

C’est l’appli indispensable que tout vanlifer a dans sa poche. Sur son smartphone, grâce à Park4Night, il découvre ainsi tous les spots autour de lui, ou à l’endroit ou bon lui semble. Simples parkings, endroits accessibles et isolés et, parfois magnifiques, sont proposés, ainsi que des aires de services ou de véritables campings. L’adepte dispose de toutes les informations nécessaires et gratuitement, même si une formule payante (10 euros par an) permet notamment de télécharger des cartes pour une utilisation hors réseau. L’inconvénient ? L’énorme succès de l’appli produit parfois un embouteillage sur les très beaux spots naturels.

Dormir à la ferme

Pour ceux qui n’ont pas forcément envie de passer la nuit sur un parking de supermarché, ou dans un camping avec vue sur le barbecue du voisin, une formule apparue il y a quelques années fait son chemin : le bivouac à la ferme. De nombreux agriculteurs et viticulteurs accueillent les camping-caristes et proposent des aires d’accueil, plus ou moins équipées en eau, électricités, et stations de vidange. Des aires parfois gratuites en échange d’un achat de produits locaux.

De nombreuses fermes sont répertoriées sur les sites Bienvenue à la ferme ou France Passion. L’inconvénient ? Il vaut mieux s’y prendre à l’avance car le nombre d’emplacements est souvent limité et certains sites ne proposent pas la réservation en ligne. Mais depuis le mois de mai, une nouvelle appli a vu le jour. unBonSpot propose de réserver sa place chez un agriculteur depuis son smartphone chaque jour jusqu’à 18h. 150 agriculteurs offrent déjà leurs service et autant d'autres devraient rallier l'appli d'ici quelques semaines. Il en coûte 5 euros la nuit auxquels s’ajoutent 10 euros d’achat sur place (ou 15 euros en tout si l’on ne souhaite pas faire d’emplettes).

Des campings de plus en plus sophistiqués

Tout le monde n’aime pas se réveiller à la ferme et certains préfèrent passer la nuit, ou plusieurs jours, dans un camping classique. La fréquentation de « l’hôtellerie de plein air » est d’ailleurs en hausse depuis le Covid surtout pour les établissements 4 et 5 étoiles. Aussi, certains n’hésitent pas à ajouter un zest de confort à leurs emplacements. 290 campings français disposent de blocs sanitaires individuels à chaque emplacement. Il en coûte parfois près de 100 euros, pas si loin finalement d’une chambre d’hôtel sommaire ou d’un mobil-home.

Encore plus chic : le Nuuvesrstee Motorhome Park, une aire de camping-car néerlandaise, propose carrément des emplacements tournants. Ainsi, grâce à une télécommande, le camping-cariste peut faire pivoter son engin en fonction de l’ensoleillement, ou de la vue qu’il souhaite. Il en coûte 26,50 euros la nuit pour deux personnes, à condition de disposer d’un van qui ne dépasse pas 8 m et 4 tonnes. Pas si chère la vanlife tournante.