La mue pourrait bien s’opérer en douceur. Le basculement de la vanlife (dieselisée à 99 %) vers l’électrique est peut-être bien en train de s’opérer et ce, grâce à plusieurs arguments qui pourraient bien, à terme, créer une convergence des luttes, comme on dit dans les lycées et sur les ronds ponts.

Car outre l’officialisation cette semaine du permis B autorisé à conduire des véhicules de 4,25 tonnes au lieu des 3,5 tonnes connus jusqu’ici, le Mondial de l’auto a dévoilé quelques VU électriques qui serviront de base idéale aux aménageurs de vans.

Plus besoin de permis poids lourd

En ce qui concerne l’extension du domaine du poids pour les permis B, il ne s’agit ni plus ni moins que de l’adoption en France d’une directive européenne qui date déjà d’un an. Pourquoi une telle mesure ? Pour éviter, en premier lieu, que les conducteurs de camionnettes à watts voient leur charge utile baisser drastiquement en raison du poids conséquent des batteries.

Du coup, les camping-caristes devraient profiter eux aussi de cette mesure puisque les engins qu’ils conduisent sont dérivés des utilitaires visés. Sauf que, selon la directive de Bruxelles, les conducteurs de fourgons ou de gros Intégraux de plus de 3,5 tonnes devront en passer par une courte formation lorsqu’ils ne sont au volant d’engins purement utilitaires. Quand et comment ? Le gouvernement français, qui promulgue la directive dès le 1er janvier devrait éclaircir ce point dans les semaines qui viennent.

Toujours est-il que, formation ou non, les fourgons et camping-cars électriques devraient faire un peu plus que de la figuration dans les prochaines années, en raison de cette possibilité de poids plus élevé, évidemment, mais aussi en raison d’une offre qui se diversifie, et s’avère de plus en phase avec les habitudes de la vanlife en matière d’autonomie.

Ainsi, le nouveau Trafic e-tech (couronné du prix du van of the year 2027) dispose d’une autonomie de 470 km. Autre nouveauté électrique, le Hyundai Staria offre lui aussi la possibilité de franchir 430 km. Et tous deux proposent une charge rapide en une vingtaine de minutes. Quant au Mercedes VLE, qui servira peut-être de base à un futur Marco Polo (Mercedes n’exclut rien), il dépasse tout le monde d’une tête avec une autonomie comprise entre 648 et 708 km selon le modèle.

Autre indice de l’électrification probable de la vanlife à moyen terme : l’arrivée prochaine sur le marché de l’ID Buzz California, le très craquant électro-van de Volkswagen et ses 430 km d’autonomie. Évidemment, à 50 000 euros le ticket d’entrée du modèle, celui-ci n’est pas le top model de la marque. Mais à Wolfsburg, on semble y croire.

Ce très cher plein

Et non seulement l’ID Buzz va être restylé dès l’an prochain, mais en plus, une nouvelle génération va voir le jour en 2030. Munie d’une batterie LFP, elle sera moins chère et bénéficiera d’une meilleure autonomie que l’actuelle.

Nouveaux modèles plus autonomes et législation plus favorable : le vanlife a aujourd’hui toutes les raisons pour basculer dans l’électrique. Et l’on peut même y ajouter un argument de poids. Ces temps-ci, le plein d’un Fiat Ducato coûte plus de 200 euros. En raison de la taille de l’engin et de son embonpoint, et malgré un réservoir de 90 l, il faut le refaire aussi souvent qu’avec une voiture.