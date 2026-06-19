L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

4. Notre avis sur le Mercdes VLE par rapport à la concurrence et son prix

En bref Van électrique De 276 à 415 ch Jusqu’à 700 km d’autonomie De 79 000 à 100 000 euros (Estimation)

Un utilitaire ou un monospace ? Une navette de luxe ou une voiture de maître ? Le VLE ne sait pas choisir alors il a décidé de se couper en quatre pour faire oublier celui qu’il remplace : l’EQV.

Le grand vaisseau électrique allemand disparaît, et avec lui, toute la gamme du Classe V, mais aussi du Vito qui sera remplacé tantôt. Le VLE est donc envoyé en éclaireur pour préfigurer les futurs gros engins allemands. Un éclaireur certes isolé pour le moment, mais qui est parti la fleur au fusil emportant avec lui pas mal de munitions. Car ceux qui s’attendent à une camionnette munie de simples sièges pour la transformer en VP peuvent passer leur chemin. Le VLE veut en rajouter, et dans tous les domaines, en attendant l’arrivée de ses cousins moins bien lotis, et moins chers.

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Évidemment, en faisant le tour du propriétaire, le Mercedes n’est pas spectaculaire. Rendre fluide le design d’un gros van (qui existe en deux dimensions de 5,31 m ou 5,46 m) n’est pas facile. Les designers de Stuttgart ont fait ce qu’ils ont pu et le résultat est plutôt réussi, toutes proportions gardées. L’engin est moins mastoc qu’il n’y paraît, malgré la calandre démesurée, et s’offre un surprenant CX de 0,25.

Un CX record pour un engin façon coffre-fort

Mais c’est surtout de profil que le VLE se présente dans sa version carrosse plutôt que citrouille, grâce à cette courbe le long de la custode qui donne une impression de fluidité. Une impression seulement puisque l’arrière est totalement vertical, histoire de conserver un maximum d’espace dans le van, et un grand coffre (qui s’ouvre en deux parties). Une malle qui s’offre 795 l avec 8 sièges déployés tout de même, et 4000 litres en version deux places. On est plus près de la salle de bal que du coffre de voiture.

Mais si l’extérieur n’est ni clinquant ni particulièrement haut de gamme, il n’en va pas du tout de même dans l’habitacle qui déborde de techno et de luxe. À l’avant, on nous rappelle qu’on est chez Mercedes avec trois écrans qui totalisent plus de 30 pouces et accueillent le système MBUX Superscreen devant le conducteur et son passager.

Pas de jaloux aux places arrière ou les passagers ont droit, eux aussi, à un écran qui descend du ciel, ou plutôt du ciel de toit. Cette dalle de 31 pouces se télécommande depuis des manettes dont disposent les deux chanceux installés dans les sièges qui s’allongent et se climatisent, toujours depuis la manette.

Pour ces passagers qui, même si c’est rarissime, ne souhaitent pas regarder des vidéos de Caradisiac sur ce grand écran, ils peuvent déployer leur ordinateur sur la tablette intégré à leur siège, et recharger leur téléphone par induction.

Mais si ce VLE entend déployer le meilleur des équipements de confort dont dispose Mercedes, il entend aussi faire une démonstration technique, jusque dans certains détails.

Ça n’a l’air de rien, mais c’est une première : les vitres des portes coulissantes à l’arrière descendent entièrement. Pas de quoi révolutionner l’histoire de l’automobile, certes, mais ce petit plus démontre la volonté de Mercedes de ne pas se contenter de rhabiller un utilitaire pour le transformer en limousine en toute hâte.

Il en va de même pour les soubassements et les parties mécaniques de l’engin. Mais pour en ressentir les effets, quelques tours de roues s’imposent.