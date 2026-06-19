L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Il y a de quoi être incrédule : Un engin de 5,46 m, de 2,8 tonnes avec un PTAC de 3,7 tonnes qui se veut agile comme une ballerine, on a un peu de mal à y croire.

Et pourtant, en ville, le lourd coffre-fort se conduit comme une citadine, dans laquelle on aurait tenu compte de la taille tout de même énorme de ce VLE. Quant au rayon de braquage de la bête il n’est que de 10,90 m. Un exploit possible grâce aux 4 roues directrices, avec un train arrière qui pivote de 7 degrés.

Agile, sauf en montagne

Cette légèreté apparente, qui gomme l’effet « poids lourd » en ville, agit aussi à la campagne et sur autoroute ou les 415 ch répartis sur les deux moteurs emballent les kg en trop. Même en montagne les relances sont à la hauteur. Évidemment, toute ballerine qu’elle soit, la bête n’est pas une auto de course et montre rapidement ses limites en cas de forte dépression et de virage très appuyé, ou le VLE a tendance à s’écraser malgré ses béquilles électroniques.

Mais sa destinée de transport de VIP ne le mènera pas à s’en aller chercher un chrono dans la spéciale du Turini. Pour tout le reste il est partant, et la batterie de 115 kWh de l’EQV 400 lui permet une autonomie de 630 km ce qui, en théorie donne une consommation théorique de 18,3 kWh. Dans la vraie vie, et en enchaînant une conduite en ville sur autoroute et beaucoup de montagne, nous n’avons jamais dépassé 22,3 kWh. Ce qui, étant donné l’engin est plutôt raisonnable. Certaines autos consomment plus tout en étant plus légères aussi.

Besoin de recharger après cette échappée ? L’architecture 800V permet la manœuvre en 25 minutes entre 10 et 80 % sur une borne rapide, selon le constructeur, et dans des conditions idylliques de chargeur et de température.

Une version moins puissante, et moins chère est déjà disponible. Cet EQV 300 utilise la même batterie mais ne dispose que d’un seul moteur et d’une puissance de 276 ch seulement. De quoi lui assurer une autonomie de plus de 700 km. Sur le papier du moins.