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Mercedes

Essai

L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Michel Holtz

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6. La fiche technique du Mercedes VLE

 

L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Les chiffres clés

Mercedes Vle ELECTRIQUE
Généralités  
Date de commercialisation 09/10/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,13 m
Largeur sans rétros 2,00 m
Hauteur 1,94 m
Empattement 3,34 m
Volume de coffre mini 795 L
Nombre de portes 5
Poids à vide 2793 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Couple 578 Nm
Puissance moteur 415
Autonomie en électrique combinée 630 km
Capacité batterie 115 kWh
Recharge  
Temps de recharge mini sur prise rapide 25 h
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6,5 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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