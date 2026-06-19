Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes

Essai

L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Michel Holtz

0  

5. L’évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés

 

L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Ce Mercedes VLE est évalué ans la catégorie des vans électriques destinés à accueillir 8 personnes ou il concurrence le Volkswagen ID-Buzz qui n'en accueille que 7.

Mercedes VLE
Budget
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Sur la route
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
 
Sécurité
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Note globale : 12,2 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Guides d'achat Monospace

Voir tous les guides d'achat