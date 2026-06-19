L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Sans concurrence, ou presque, mais pas hors de prix finalement

Ce VLE est seul au monde, et pour cause. Sa clientèle potentielle est rarissime. Mais au fait, qui est susceptible d’acheter un tel engin ? Des hotels de luxe qui souhaitent tarnsporter leurs riches clients ? De très grandes entreprises pour promener leurs cadres dirigeants ? Si le marché existe, il s’agit d’une niche, mais une niche qui peut parfaitement convenir à une marque qui n’aura à souffrir d’aucune concurrence. Car si le concept de van de transport électrique existe, chez Volkswagen avec l'ID-Buzz à 7 places, par exemple, il n’a jamais atteint ce niveau de taille et de sophistication avec des tarifs, s’ils ne sont pas définitivement fixéx pour le moment, qui devraient débuter aux alentours de 79 000 euros pour culminer à 100 000 euros voir un peu plus. Finalement cette auto s'aligne sur des grands SUV électriques avec moins de places et parfois moins d'équipements.

Notre bilan : un labo technique bluffant

On nous avait prévenu : malgré son poids et sa taille, ce VLE est véloce comme une petite auto. Et, pour une fois, on ne nous a pas pas menti. L’engin est réellement agile et derrière son volant on se pique au jeu, comme on le ferait dans une CLA elle aussi électrique. Bien sûr, lors d’enchainements rapides, la réalité du poids refait surface mais le travail fait sur le châssis, et la nouvelle plateforme VAN.EA est réellement impressionnant. Une plateforme qui doit accueillir d’autres vans et le futur Vito, en version électrique, mais aussi thermique et qui seront les popurvoyeurs de volumes de ce segment pour Mercedes. Le VLE est donc avant tout une vitrine technologique, mais une sacrée vitrine.

Caradisiac a aimé

L'agilité générale, malgré la taille et le poids

Le confort maximum

L'équipement pléthorique

Caradisiac n'a pas aimé