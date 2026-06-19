L’énorme Mercedes VLE est-il réellement agile comme une ballerine ?

Énumérer les équipements de ce VLE reviendrait à entreprendre la rédaction d’un bottin, un genre qui n’existe plus. Elle dispose de tout ce qu’une auto de très haut de gamme peut espérer et plus encore aux places arrière. On l’a dit, les passagers du second rang sont chouchoutés avec des sièges électriques massants et climatisés pour pouvoir regarder un film (avec l’abonnement à Disney + offert) ou un contenu Youtube.

Le grand écran de 31 pouces peut être divisé en deux et chacun peut suivre le programme de son choix et l’entendre au travers de casques individuels. Le passager avant est tout aussi bien traité. À lui, l’écran de 15 pouces, les films comme les vidéos. À noter que la clim, auto comme il se doit, est réglable en quatre zones distinctes, à l’avant et l’arrière.

Évidemment, l’ensemble de ces équipements et leurs tarifs varient selon la finition choisie. Ils ne sont pas encore précisés pour le moment, mais on sait qu’un niveau standard et AMG Line sont au programme.

Le coin techno : quand le passager idéal est une IA générative Le système MBUX se targue désormais de tout savoir et de tout faire grâce à une constellation d’IA générative capable de raconter des histoires aux enfants, de répondre à toutes les questions, d’expliquer quel est ce monument sur le bord de la route, de démarrer un film (pour les passagers), de lancer la radio, un morceau de musique ou de régler la clim. Que reste-t-il au conducteur ? Il doit conduire, pour le moment du moins, puisque les ADAS embarquées, aussi puissantes soient-elles ne permettent pas encore de lâcher le volant.





