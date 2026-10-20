Aux Etats-Unis, la marque coréenne est confrontée à un rappel un peu particulier. Nos confrères de Jalopnik rapportent un risque d’incendie au niveau des sièges, « sans solution de réparation pour l’instant ».

Cette campagne concerne les Hyundai Genesis fabriquées entre 2015 et 2020. Pour les propriétaires, il est conseillé de se garer à l’extérieur et à l’écart de tout autre véhicule ou bâtiment.

En effet, les moteurs électriques des sièges peuvent engendrer un incendie généralisé. Hyundai précise que le problème peut survenir à la suite d’un « choc extérieur violent » qui peut endommager le bloc de commande.

Des composants internes risquent de se déplacer et de bloquer la commande des sièges et de la maintenir sous tension, même si la voiture est éteinte. Le moteur électrique risque de surchauffer et d’entraîner un incendie. Selon la NHTSA, deux cas sont survenus à cause de ce problème et Hyundai planche bien évidemment sur une solution.

Réaction en chaîne aussi pour l'Inster

Pour rappel, sans mauvais jeu de mots, l’Inster connaît est également invité à repasser par les ateliers pour un risque d’incendie sur 40 000 exemplaires dans le monde. Il s’agit également d’une réaction en chaîne puisqu’une fuite de liquide de refroidissement peut dégrader certains composants et causer un court-circuit. En juillet dernier, aucun dommage matériel ou blessure n’avaient été recensés.

Toutefois, les propriétaires de Hyundai Inster peuvent vérifier si leur véhicule est concerné en consultant la page dédiée aux rappels de la marque et en renseignant le numéro d’identification (VIN) de leur véhicule.