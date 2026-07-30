Attention au risque d'incendie sur le Hyundai Inster

La citadine 100 % électrique fait l’objet d’un rappel de grande ampleur. À la suite de plusieurs signalements en Europe concernant un défaut du système de gestion thermique, plusieurs milliers de véhicules ont été rappelés en Allemagne, ainsi que plusieurs dizaines de milliers à l’échelle mondiale.

Cette campagne concerne les Hyundai Inster produites entre le 14 février 2024 et le 14 avril 2026. Sur les quelque 40 000 véhicules concernés dans le monde, environ 15 000 se trouvent en Allemagne. Les propriétaires ont été invités à se rendre dans un atelier Hyundai afin que l’intervention soit réalisée gratuitement.

Une fuite à l’origine du problème

Le rappel est lié à un défaut pouvant provoquer une fuite de liquide de refroidissement. Mais cette fuite n’est pas la cause directe de ce risque d’incendie. Le problème provient d’une dégradation de la vanne centrale à trois voies du système de gestion thermique, qui permet au liquide de refroidissement de s’échapper progressivement. Si ce liquide entre en contact avec certains composants voisins, il peut provoquer un court-circuit et accroître le risque d’incendie.

À ce jour, aucun dommage matériel ni aucune blessure n’ont été signalés.

Qu’en est-il en France ?

Si l’Allemagne a déjà lancé une campagne de rappel en raison du nombre important de véhicules concernés, la France n’a, pour l’instant, pris aucune mesure officielle. À ce jour, aucune campagne correspondant à ce défaut n’a été publiée sur le site gouvernemental RappelConso. La situation est similaire pour Hyundai France, qui n’est pour le moment pas en mesure d’apporter plus de précision à ce sujet, mais pourra sans doute communiquer dessus à partir du 24 août prochain, selon nos informations.

Les propriétaires de la Hyundai Inster peuvent tout de même vérifier si leur véhicule est concerné en consultant la page dédiée aux rappels de Hyundai et en renseignant le numéro d’identification (VIN) de leur véhicule.