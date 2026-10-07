Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !
Trop peu autonomes, les citadines électriques ? Pas la nouvelle Hyundai Ioniq 3 qui peut recevoir, comme les grandes, une batterie affichant une capacité 15 % supérieure à celles de ses rivales directes. Résultat, elle promet un rayon d’action digne de la catégorie supérieure, revendiquant ainsi quasiment 500 km avant de recharger en cycle mixte. De quoi susciter un vif intérêt…
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Note
de la rédaction
13,7/20
En bref :
Citadine électrique
Batterie 42 ou 61 kWh utiles
Traction, 135 ou 147 ch
À partir de 29 995 €
Prime coup de pouce 3 600 €
N’en déplaise à ceux qui savent tout mieux que tout le monde : les citadines peuvent, elles aussi, être amenées à voyager. D’ailleurs, beaucoup d'utilisateurs sont très attachés à leur faible encombrement, y compris les familles de 3 ou 4 personnes. Mais il faut bien reconnaître que l’énergie électrique, intrinsèquement lourde et chère, ne leur facilite pas la tâche. Il suffit de regarder le marché actuel : qu’elles se nomment Renault R4 et R5, Peugeot e-208 ou Volkswagen ID. Polo, toutes se limitent à de petites piles, de 54 kWh dans les meilleurs cas. Dès lors, difficile d’afficher plus de 450 km d’une traite…
Mais Hyundai semble avoir trouvé une solution avec sa nouvelle Ioniq 3 : en tirant un peu d’un bout à l’autre déjà, la longueur de 4,15 m étant tout de même plus élevée que la moyenne (équivalente à celle de la R4, donc 10 cm de plus que l’ID. Polo). Mais aussi en choisissant, pour sa batterie haut de gamme, une chimie nickel manganèse cobalt à la densité énergétique exemplaire, pour un rapport stockage/encombrement au meilleur niveau. Résultat : la Coréenne dispose de 61 kWh et propose, avec le concours d’une bonne efficience, jusqu’à 497 km d’autonomie en cycle mixte, soit le rayon d’action de la dernière Renault Mégane, plus encombrante et chère.
Bien sûr, à 33 995 € minimum, cette Ioniq 3 n’est pas donnée. Son prix est même légèrement supérieur à celui de la Volkswagen en version 52 kWh, bien aidée par une remise constructeur dès la poignée de main. Mais une Renault R4 « Grande Autonomie » n’est pas meilleur marché. Et surtout, grâce à une fabrication en Turquie, la Coréenne bénéficie grosso modo des mêmes coups de pouce gouvernementaux, avec une prime de 3 600 €. De quoi réduire les dépenses à 30 395 €, du moins si l’on se contente de la finition d’appel (Select), dépourvue notamment de la pompe à chaleur, facturée 700 € (voir page équipement). Cela dit, toutes ses rivales font également preuve de mesquineries tant que l’on ne monte pas en gamme.
Du reste, la Ioniq 3 a d’autres arguments, et notamment son intérieur ultra-logeable, à commencer par son coffre qui, comme celui de la Volkswagen, dispose d’un immense bac sous le plancher de 119 dm3. Ainsi, le volume global atteint 441 dm3. De quoi battre légèrement sa rivale allemande et embarquer autant de bagages que la Renault Mégane.
Les passagers ne sont pas en reste : même deux adultes de 1,80 m se trouveront à leur aise à l’arrière. L’habitacle s’apprécie également pour ses petites attentions avec notamment quatre liseuses, quatre ports USB-C et surtout de nombreux et vastes rangements, non seulement dans les portes et la console centrale mais également dans la planche de bord.
Evidemment, tout n’est pas rose : la surface vitrée réduite à l’arrière notamment, dans une sensation de confinement, surtout dans cette finition sportive N Line où le tissu noir règne, y compris pour le ciel de toit, et le mobilier en plastique dur, brillant et sonnant creux fait rustique. Les teintes claires proposées sur d’autres finitions sauvent la mise sans toutefois faire de miracles…
Chiffres clés *
- Longueur : 4,17 m
- Largeur : 1,80 m
- Hauteur : 1,51 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 441 l / 1 213 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Août 2026
* A titre d'exemple pour la version 135 N LINE 61 KWH.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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