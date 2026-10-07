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Hyundai Ioniq 3

Essai

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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Trop peu autonomes, les citadines électriques ? Pas la nouvelle Hyundai Ioniq 3 qui peut recevoir, comme les grandes, une batterie affichant une capacité 15 % supérieure à celles de ses rivales directes. Résultat, elle promet un rayon d’action digne de la catégorie supérieure, revendiquant ainsi quasiment 500 km avant de recharger en cycle mixte. De quoi susciter un vif intérêt…

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

En bref :

Citadine électrique

Batterie 42 ou 61 kWh utiles

Traction, 135 ou 147 ch

À partir de 29 995 €

Prime coup de pouce 3 600 €

N’en déplaise à ceux qui savent tout mieux que tout le monde : les citadines peuvent, elles aussi, être amenées à voyager. D’ailleurs, beaucoup d'utilisateurs sont très attachés à leur faible encombrement, y compris les familles de 3 ou 4 personnes. Mais il faut bien reconnaître que l’énergie électrique, intrinsèquement lourde et chère, ne leur facilite pas la tâche. Il suffit de regarder le marché actuel : qu’elles se nomment Renault R4 et R5, Peugeot e-208 ou Volkswagen ID. Polo, toutes se limitent à de petites piles, de 54 kWh dans les meilleurs cas. Dès lors, difficile d’afficher plus de 450 km d’une traite…

Mais Hyundai semble avoir trouvé une solution avec sa nouvelle Ioniq 3 : en tirant un peu d’un bout à l’autre déjà, la longueur de 4,15 m étant tout de même plus élevée que la moyenne (équivalente à celle de la R4, donc 10 cm de plus que l’ID. Polo). Mais aussi en choisissant, pour sa batterie haut de gamme, une chimie nickel manganèse cobalt à la densité énergétique exemplaire, pour un rapport stockage/encombrement au meilleur niveau. Résultat : la Coréenne dispose de 61 kWh et propose, avec le concours d’une bonne efficience, jusqu’à 497 km d’autonomie en cycle mixte, soit le rayon d’action de la dernière Renault Mégane, plus encombrante et chère.

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Bien sûr, à 33 995 € minimum, cette Ioniq 3 n’est pas donnée. Son prix est même légèrement supérieur à celui de la Volkswagen en version 52 kWh, bien aidée par une remise constructeur dès la poignée de main. Mais une Renault R4 « Grande Autonomie » n’est pas meilleur marché. Et surtout, grâce à une fabrication en Turquie, la Coréenne bénéficie grosso modo des mêmes coups de pouce gouvernementaux, avec une prime de 3 600 €. De quoi réduire les dépenses à 30 395 €, du moins si l’on se contente de la finition d’appel (Select), dépourvue notamment de la pompe à chaleur, facturée 700 € (voir page équipement). Cela dit, toutes ses rivales font également preuve de mesquineries tant que l’on ne monte pas en gamme.

Alors que la version 42 kWh utilise une batterie lithium-fer-phosphate, le haut de gamme 61 kWh préfère une chimie nickel-manganèse-cobalt, à la densité énergétique supérieure mais pas sans inconvénients non plus (durabilité moindre, emploi de métaux rares). 
Alors que la version 42 kWh utilise une batterie lithium-fer-phosphate, le haut de gamme 61 kWh préfère une chimie nickel-manganèse-cobalt, à la densité énergétique supérieure mais pas sans inconvénients non plus (durabilité moindre, emploi de métaux rares). 

Du reste, la Ioniq 3 a d’autres arguments, et notamment son intérieur ultra-logeable, à commencer par son coffre qui, comme celui de la Volkswagen, dispose d’un immense bac sous le plancher de 119 dm3. Ainsi, le volume global atteint 441 dm3. De quoi battre légèrement sa rivale allemande et embarquer autant de bagages que la Renault Mégane.

Si la chute de hayon interdit les plus gros chargements, les 322 dm3 disponibles du plancher jusqu’à la tablette apparaissent corrects. 
Si la chute de hayon interdit les plus gros chargements, les 322 dm3 disponibles du plancher jusqu’à la tablette apparaissent corrects. 
Mais en comptant cet immense bac de 119 dm3 sous le plancher, capable d’accueillir à lui seul une valise cabine, le volume devient exemplaire pour une grosse citadine.
Mais en comptant cet immense bac de 119 dm3 sous le plancher, capable d’accueillir à lui seul une valise cabine, le volume devient exemplaire pour une grosse citadine.

Les passagers ne sont pas en reste : même deux adultes de 1,80 m se trouveront à leur aise à l’arrière. L’habitacle s’apprécie également pour ses petites attentions avec notamment quatre liseuses, quatre ports USB-C et surtout de nombreux et vastes rangements, non seulement dans les portes et la console centrale mais également dans la planche de bord.

Bien inclinée, la banquette soutient bien les jambes, y compris celles des plus grands. Hélas, on n’y voit comme dans une grotte dans cet habitacle « N Line » uniquement livrable en noir du sol au plafond. Les autres finitions sont disponibles dans des teintes claires plus lumineuses.
Bien inclinée, la banquette soutient bien les jambes, y compris celles des plus grands. Hélas, on n’y voit comme dans une grotte dans cet habitacle « N Line » uniquement livrable en noir du sol au plafond. Les autres finitions sont disponibles dans des teintes claires plus lumineuses.

Evidemment, tout n’est pas rose : la surface vitrée réduite à l’arrière notamment, dans une sensation de confinement, surtout dans cette finition sportive N Line où le tissu noir règne, y compris pour le ciel de toit, et le mobilier en plastique dur, brillant et sonnant creux fait rustique. Les teintes claires proposées sur d’autres finitions sauvent la mise sans toutefois faire de miracles…

La planche de bord est originale, et pratique avec ses nombreux bacs de rangement. Il faut toutefois aimer les grands écrans multimédias, celui des modèles haut de gamme pouvant atteindre 14,6'' comme ici. Cela dit, l’ergonomie n’est pas trop compliquée, d’autant qu’on trouve une console avec de bons vieux boutons pour le système de chauffage.
La planche de bord est originale, et pratique avec ses nombreux bacs de rangement. Il faut toutefois aimer les grands écrans multimédias, celui des modèles haut de gamme pouvant atteindre 14,6'' comme ici. Cela dit, l’ergonomie n’est pas trop compliquée, d’autant qu’on trouve une console avec de bons vieux boutons pour le système de chauffage.
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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,17 m
  • Largeur : 1,80 m
  • Hauteur : 1,51 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 441 l / 1 213 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Août 2026

* A titre d'exemple pour la version 135 N LINE 61 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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