Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

4. Hyundai Ioniq 3 : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : plutôt européenne, mais de tous horizons…
Avec une longueur de 4,15 m, la Ioniq 3 est considérée comme une grosse citadine, à mi-chemin entre les Volkswagen ID. Polo (4,05 m) et ID. 3 Neo (4,27 m), tout comme la Renault R4. On pourra également lui opposer le petit SUV Kia EV2 avec laquelle elle partage plateforme, moteurs et batteries.
À retenir : des arguments solides !
Les prix paraissent élevés pour une grosse citadine, mais pas de quoi crier au scandale s’agissant d’une voiture électrique aussi aboutie, tant en termes de comportement routier que d’aspects pratiques ou de rayon d’action, même si les autonomies sur autoroute peuvent paraître, et c’est légitime, encore trop justes pour beaucoup.
Caradisiac a aimé
- Capacité de batterie
- Comportement routier/confort
- Habitabilité/coffre
- Rangements
- Prime coup de pouce de 3 600 €
- Équipement
Caradisiac n’a pas aimé
- Performances justes
- Rétrovision catastrophique
- Ambiance sombre en finition N Line
- Mobilier léger
- Tarifs dans l’absolu
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|135 SELECT 61 KWH
|0 (wltp)
|33 995 €
|€
|135 TREND 61 KWH
|0 (wltp)
|36 300 €
|€
|135 N LINE 61 KWH
|0 (wltp)
|39 800 €
|€
|135 VISION 61 KWH
|0 (wltp)
|39 800 €
|€
|135 PRIME 61 KWH
|0 (wltp)
|41 695 €
|€
|135 N LINE EVO 61 KWH
|0 (wltp)
|43 595 €
|€
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