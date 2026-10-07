Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

La concurrence : plutôt européenne, mais de tous horizons…

Avec une longueur de 4,15 m, la Ioniq 3 est considérée comme une grosse citadine, à mi-chemin entre les Volkswagen ID. Polo (4,05 m) et ID. 3 Neo (4,27 m), tout comme la Renault R4. On pourra également lui opposer le petit SUV Kia EV2 avec laquelle elle partage plateforme, moteurs et batteries.

À retenir : des arguments solides !

Les prix paraissent élevés pour une grosse citadine, mais pas de quoi crier au scandale s’agissant d’une voiture électrique aussi aboutie, tant en termes de comportement routier que d’aspects pratiques ou de rayon d’action, même si les autonomies sur autoroute peuvent paraître, et c’est légitime, encore trop justes pour beaucoup.

Caradisiac a aimé

Capacité de batterie

Comportement routier/confort

Habitabilité/coffre

Rangements

Prime coup de pouce de 3 600 €

Équipement

Caradisiac n’a pas aimé

Performances justes

Rétrovision catastrophique

Ambiance sombre en finition N Line

Mobilier léger

Tarifs dans l’absolu