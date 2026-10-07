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Hyundai Ioniq 3

Essai

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

0  

5. Hyundai Ioniq 3 : les notes

 

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

La Hyundai Ioniq 3 61 kWh (135 ch, à partir de 33 995 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques à batterie d’environ 60 kWh, qui comprend notamment :

-Peugeot e-208 54 kWh (156 ch à partir de 35 800 €)

-Renault R4 E-tech Grande autonomie (52 kWh, 150 ch, à partir de 33 490 €)

-Volkswagen ID. Polo 52 kWh (211 ch, à partir de 35 820 €)

Hyundai Ioniq 3 N Line
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,7 /20
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