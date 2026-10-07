Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

La Hyundai Ioniq 3 61 kWh (135 ch, à partir de 33 995 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques à batterie d’environ 60 kWh, qui comprend notamment :

-Peugeot e-208 54 kWh (156 ch à partir de 35 800 €)

-Renault R4 E-tech Grande autonomie (52 kWh, 150 ch, à partir de 33 490 €)

-Volkswagen ID. Polo 52 kWh (211 ch, à partir de 35 820 €)