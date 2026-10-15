Depuis la mise en place de sa gamme 100 % électrique, Hyundai a toujours choisi des designs différents de ceux des thermiques. Cette Ioniq 3 ne déroge pas à cette règle avec notamment une face avant ou l’on retrouve la signature lumineuse en forme de pixels avec notamment des points lumineux au niveau de la calandre ou même des projecteurs. La partie de cette Ioniq 3 se situe également à l’arrière avec des faux airs de coupé, d’où une surface vitrée relativement réduite notamment à l’arrière.

Longue de 4,15 m, cette Ioniq 3 peut se targuer d’être particulièrement pratique à commencer par son coffre qui dispose d’un immense bac sous le plancher de 119 dm3. Ainsi, le volume global atteint 441 dm3, malgré une chute de pavillon prononcée, ce qui empêche le chargement d’objet volumineux.

Les passagers ne sont pas en reste puisque même deux adultes de 1,80 m se trouveront à leur aise à l’arrière, même s’il faudra composer avec un sentiment d’enfermement relativement important.

À l’avant, la planche de bord est originale, et pratique avec ses nombreux bacs de rangement. Elle fait la part belle aussi à la modernité avec un écran multimédia pouvant atteindre 14,6 pouces sur les finitions hautes. L’instrumentation est pour sa part minimaliste avec seulement les principales informations, mais reste tout à fait lisible. Bonne nouvelle, l’ergonomie n’est pas trop compliquée, d’autant qu’on trouve une console avec de bons vieux boutons pour le système de chauffage.

Pour rassurer le client, Hyundai a prévu dans le plancher de son crossover deux batteries différentes, de 42,2 kWh (LFP) et 61 kWh (NMC) avec des autonomies respectives de 344 et 496 km. Deux moteurs sont aussi disponibles : 136 ch pour la petite batterie et 147 ch pour la plus grosse alors que le couple de 250 Nm reste identique. Et pour savoir sur les qualités dynamiques de cette Ioniq 3, n’hésitez pas à consulter notre essai.

Les prix de cette Ioniq 3 débutent à partir de 29 995 € en tarif de base tandis que le haut de gamme est facturé 43 595 € en finition la plus haute.

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L’autonomie, c’est souvent le principal problème pour les citadines électriques. Cette Ioniq 3 évite cet écueil tout en proposant des aspects pratiques très intéressants, alors pourquoi ne pas se laisser tenter ?