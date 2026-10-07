Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

3. Hyundai Ioniq 3 - L’équipement : digne de la catégorie supérieure
Si les dénominations évoluent chez Hyundai, on en compte toujours six finitions, toutes disponibles avec la petite batterie…
La version de base Select est déjà généreuse avec assistance active au maintien et au suivi de voie, accès mains-libres, aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, clim auto bi-zone, réplication Apple et Android sans fil, projecteurs full LED avec feux de route auto, freinage d’urgence autonome, palettes de freinage régénératif modulable au volant, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, surveillance active des angles morts, système multimédia 12,9’’, entre autres.
Pour 2 305 € supplémentaires, la Trend ajoute affichage tête haute sur écran 9,9’’, capteur de pluie, chargeur sans fil pour téléphone, éclairage d’habitacle à LED, jantes alliage 17’’, pare-brise et vitres avant athermiques, rétroviseurs rabattables électriquement, siège passager avant réglable en hauteur, sièges avant et volant chauffants, système de chauffage et de préconditionnement de la batterie, vitres arrière surteintées, etc.
Les finitions suivantes sont uniquement livrables avec la grosse batterie 61 kWh :
Réclamant 3 500 € de plus que la Trend à batterie équivalente, la Vision intègre accoudoir arrière avec porte-gobelets, assistance active à la conduite sur autoroute, éclairage d’ambiance à LED personnalisable, feux avant matrix LED, jantes alliage 18’’, ouïes de ventilation arrière, vitres séquentielles à l’avant, protections d’ailes peintes gris métallisé, sellerie tissu et suédine, sièges avant avec support lombaire électrique, système de chauffage par pompe à chaleur, et système de navigation Europe.
Pour 1 895 € de plus que la Vision, la Prime reçoit affichage caméra des angles morts, aide au stationnement à distance via télécommande, assistant de recul intelligent avec mémorisation du trajet, caméra 360°, chargeur USB-C 100 W, clé numérique avec accès et démarrage par smartphone, système audio premium Bose (5 haut-parleurs, 2 tweeters et subwoofer), système multimédia 14,6’’ (en photo) et enfin vitres et pare-brise acoustiques.
Enfin, comme à l’accoutumée chez Hyundai, la Ioniq 3 propose des finitions sportives N Line.
Basée sur la Trend, la N Line basique ajoute, pour 3 500 € supplémentaires, l’affichage caméra des angles morts, l’aide au stationnement à distance via télécommande et assistant de recul avec mémorisation du trajet, la caméra 360°, un design N line à l’extérieur (avec jantes alliage 18’’ spécifiques) et à l’intérieur (sellerie tissu et suédine), et le système de navigation Europe sur écran 14,6’’.
3 795 € plus coûteuse, la N Line Evo intègre en plus l’accoudoir arrière avec porte-gobelets, la clé numérique avec l’accès et démarrage par smartphone, l’éclairage d’ambiance à LED personnalisable, les feux avant matrix LED, des jantes alliage 19’’, les ouïes de ventilation arrière, le système audio Bose, la pompe à chaleur, un toit noir vitré, les vitres et le pare-brise acoustiques.
Le point techno : des équipements dignes des marques prémiums :
Conscient que les petits modèles intéressent les gros portefeuilles, Hyundai propose ses meilleurs équipements. Sous des noms pas toujours explicites se cachent ainsi des systèmes dignes de modèles prémiums : ainsi la Ioniq 3 est-elle capable de changer de file automatiquement après que le conducteur a actionné le clignotant (après avoir scanné les côtés, bien sûr). Il est également possible de la télécommander via son smartphone pour la stationner dans des places en bataille étroites (et ainsi éviter d’avoir à se contorsionner), ou encore de mémoriser les derniers mètres d’une manœuvre en marche avant pour automatiser la marche arrière qui en résulte. Enfin, la petite coréenne propose des sièges électriques à mémoire et ventilés.
Equipements et options
Version : 135 N LINE 61 KWH
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS
ABS
Accès mains-libres et démarrage sans clé
Feux full LED : feux de jour, position, croisement, route, clignotants et feux AR
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
Feux de route intelligents
Contrôle de vitesse en descente
Assistance active au maintien et au suivi de voie
Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie
Allumage automatique des feux de croisement
Alerte de présence de passager AR
Alerte de circulation transversale AR avec fonction freinage
Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR
eCall: appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule
7 airbags: frontaux conducteur et passager, latéraux AV, rideaux AV/AR, central AV
Equipements de confort
Verrouillage centralisé
Direction assistée
Système multimédia Pleos Connect avec écran 14,6"
Système multimédia Pleos Connect avec écran 12,9"
Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie
Système audio RDS, MP3, 4 HPs, 2 tweeters
Connexion Bluetooth
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Vitres AV séquentielles
Vitres électriques AV/AR
Siège passager AV réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV et volant chauffants
Sièges AV avec support lombaire électrique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent
Pare-brise et vitres AV athermiques
Climatisation automatique bi-zone avec fonction Driver Only et capteur de désembuage automatique du
Aide au stationnement AV et AR avec capteurs latéraux
Aide au stationnement AV/AR
Aide au stationnement AR avec fonction freinage
Aide au stationnement à distance via télécommande AV/AR
Affichage tête-haute avec écran 9,9"
Accoudoir central AV et console de rangement
Palettes de freinage régénératif modulable au volant
Poches aumonières au dos des sièges AV
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR
Volant gainé cuir (cuir artificiel)
Vitres AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Sellerie tissu et suédine
Peinture unie Fierce Red
Jantes alliage 18"
Autres équipements
ESP
Boîte automatique à fonction continue
Atmosphère intérieure N Line
Design N Line
Services connectés Bluelink avec programme de mise à jour à distance
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Caméra 360°
Système de chauffage et de préconditionnement de la batterie
Programmation de la recharge et de la ventilation
Planificateur de trajets
Freinage régénératif intelligent
Drive Mode
Prise 12V AV
Plancher de coffre modulable
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager AV
Kit de réparation anti-crevaison
Eclairage d'habitacle à LED
Dossier AR rabattable 60/40
4 prises USB-C; un port de données et une prise de recharge AV, 2 prises de recharge AR
Surveillance active des angles morts
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance véhicule, piéton, cycliste et fonction intersection
Détection de fatigue du conducteur
Capteur de pluie
Affichage caméra des angles morts
Options disponibles
-
Système de chauffage par pompe à chaleur:
700 €
-
Peinture mate Peinture mate:
1000 €
-
Peinture spéciale Peinture spéciale:
800 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
700 €
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