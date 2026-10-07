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Hyundai Ioniq 3

Essai

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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3. Hyundai Ioniq 3 - L’équipement : digne de la catégorie supérieure

 

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Si les dénominations évoluent chez Hyundai, on en compte toujours six finitions, toutes disponibles avec la petite batterie

La version de base Select est déjà généreuse avec assistance active au maintien et au suivi de voie, accès mains-libres, aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, clim auto bi-zone, réplication Apple et Android sans fil, projecteurs full LED avec feux de route auto, freinage d’urgence autonome, palettes de freinage régénératif modulable au volant, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, surveillance active des angles morts, système multimédia 12,9’’, entre autres.

Pour 2 305 € supplémentaires, la Trend ajoute affichage tête haute sur écran 9,9’’, capteur de pluie, chargeur sans fil pour téléphone, éclairage d’habitacle à LED, jantes alliage 17’’, pare-brise et vitres avant athermiques, rétroviseurs rabattables électriquement, siège passager avant réglable en hauteur, sièges avant et volant chauffants, système de chauffage et de préconditionnement de la batterie, vitres arrière surteintées, etc.

Les finitions suivantes sont uniquement livrables avec la grosse batterie 61 kWh :

Réclamant 3 500 € de plus que la Trend à batterie équivalente, la Vision intègre accoudoir arrière avec porte-gobelets, assistance active à la conduite sur autoroute, éclairage d’ambiance à LED personnalisable, feux avant matrix LED, jantes alliage 18’’, ouïes de ventilation arrière, vitres séquentielles à l’avant, protections d’ailes peintes gris métallisé, sellerie tissu et suédine, sièges avant avec support lombaire électrique, système de chauffage par pompe à chaleur, et système de navigation Europe.

Pour 1 895 € de plus que la Vision, la Prime reçoit affichage caméra des angles morts, aide au stationnement à distance via télécommande, assistant de recul intelligent avec mémorisation du trajet, caméra 360°, chargeur USB-C 100 W, clé numérique avec accès et démarrage par smartphone, système audio premium Bose (5 haut-parleurs, 2 tweeters et subwoofer), système multimédia 14,6’’ (en photo) et enfin vitres et pare-brise acoustiques.

Enfin, comme à l’accoutumée chez Hyundai, la Ioniq 3 propose des finitions sportives N Line.

Basée sur la Trend, la N Line basique ajoute, pour 3 500 € supplémentaires, l’affichage caméra des angles morts, l’aide au stationnement à distance via télécommande et assistant de recul avec mémorisation du trajet, la caméra 360°, un design N line à l’extérieur (avec jantes alliage 18’’ spécifiques) et à l’intérieur (sellerie tissu et suédine), et le système de navigation Europe sur écran 14,6’’.

3 795 € plus coûteuse, la N Line Evo intègre en plus l’accoudoir arrière avec porte-gobelets, la clé numérique avec l’accès et démarrage par smartphone, l’éclairage d’ambiance à LED personnalisable, les feux avant matrix LED, des jantes alliage 19’’, les ouïes de ventilation arrière, le système audio Bose, la pompe à chaleur, un toit noir vitré, les vitres et le pare-brise acoustiques.

Le point techno : des équipements dignes des marques prémiums :

Conscient que les petits modèles intéressent les gros portefeuilles, Hyundai propose ses meilleurs équipements. Sous des noms pas toujours explicites se cachent ainsi des systèmes dignes de modèles prémiums : ainsi la Ioniq 3 est-elle capable de changer de file automatiquement après que le conducteur a actionné le clignotant (après avoir scanné les côtés, bien sûr). Il est également possible de la télécommander via son smartphone pour la stationner dans des places en bataille étroites (et ainsi éviter d’avoir à se contorsionner), ou encore de mémoriser les derniers mètres d’une manœuvre en marche avant pour automatiser la marche arrière qui en résulte. Enfin, la petite coréenne propose des sièges électriques à mémoire et ventilés.

 

 

 

Equipements et options

Version : 135 N LINE 61 KWH

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS

  • ABS

  • Accès mains-libres et démarrage sans clé

  • Feux full LED : feux de jour, position, croisement, route, clignotants et feux AR

  • Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent

  • Feux de route intelligents

  • Contrôle de vitesse en descente

  • Assistance active au maintien et au suivi de voie

  • Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Alerte de présence de passager AR

  • Alerte de circulation transversale AR avec fonction freinage

  • Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR

  • eCall: appel d&#039;urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule

  • 7 airbags: frontaux conducteur et passager, latéraux AV, rideaux AV/AR, central AV

Equipements de confort

  • Verrouillage centralisé

  • Direction assistée

  • Système multimédia Pleos Connect avec écran 14,6&quot;

  • Système multimédia Pleos Connect avec écran 12,9&quot;

  • Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie

  • Système audio RDS, MP3, 4 HPs, 2 tweeters

  • Connexion Bluetooth

  • Chargeur sans fil pour téléphone compatible

  • Vitres AV séquentielles

  • Vitres électriques AV/AR

  • Siège passager AV réglable en hauteur

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Sièges AV et volant chauffants

  • Sièges AV avec support lombaire électrique

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

  • Pare-brise et vitres AV athermiques

  • Climatisation automatique bi-zone avec fonction Driver Only et capteur de désembuage automatique du

  • Aide au stationnement AV et AR avec capteurs latéraux

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Aide au stationnement AR avec fonction freinage

  • Aide au stationnement à distance via télécommande AV/AR

  • Affichage tête-haute avec écran 9,9&quot;

  • Accoudoir central AV et console de rangement

  • Palettes de freinage régénératif modulable au volant

  • Poches aumonières au dos des sièges AV

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

  • Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

  • Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR

  • Volant gainé cuir (cuir artificiel)

  • Vitres AR surteintées

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie tissu et suédine

  • Peinture unie Fierce Red

  • Jantes alliage 18&quot;

Autres équipements

  • ESP

  • Boîte automatique à fonction continue

  • Atmosphère intérieure N Line

  • Design N Line

  • Services connectés Bluelink avec programme de mise à jour à distance

  • Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Caméra 360°

  • Système de chauffage et de préconditionnement de la batterie

  • Programmation de la recharge et de la ventilation

  • Planificateur de trajets

  • Freinage régénératif intelligent

  • Drive Mode

  • Prise 12V AV

  • Plancher de coffre modulable

  • Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager AV

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Eclairage d&#039;habitacle à LED

  • Dossier AR rabattable 60/40

  • 4 prises USB-C; un port de données et une prise de recharge AV, 2 prises de recharge AR

  • Surveillance active des angles morts

  • Freinage d&#039;urgence autonome avec reconnaissance véhicule, piéton, cycliste et fonction intersection

  • Détection de fatigue du conducteur

  • Capteur de pluie

  • Affichage caméra des angles morts

Options disponibles

  • Système de chauffage par pompe à chaleur

     : 

    700 €

  • Peinture mate Peinture mate

     : 

    1000 €

  • Peinture spéciale Peinture spéciale

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    700 €

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