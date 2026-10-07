Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Si les dénominations évoluent chez Hyundai, on en compte toujours six finitions, toutes disponibles avec la petite batterie…

La version de base Select est déjà généreuse avec assistance active au maintien et au suivi de voie, accès mains-libres, aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, clim auto bi-zone, réplication Apple et Android sans fil, projecteurs full LED avec feux de route auto, freinage d’urgence autonome, palettes de freinage régénératif modulable au volant, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, surveillance active des angles morts, système multimédia 12,9’’, entre autres.

Pour 2 305 € supplémentaires, la Trend ajoute affichage tête haute sur écran 9,9’’, capteur de pluie, chargeur sans fil pour téléphone, éclairage d’habitacle à LED, jantes alliage 17’’, pare-brise et vitres avant athermiques, rétroviseurs rabattables électriquement, siège passager avant réglable en hauteur, sièges avant et volant chauffants, système de chauffage et de préconditionnement de la batterie, vitres arrière surteintées, etc.

Les finitions suivantes sont uniquement livrables avec la grosse batterie 61 kWh :

Réclamant 3 500 € de plus que la Trend à batterie équivalente, la Vision intègre accoudoir arrière avec porte-gobelets, assistance active à la conduite sur autoroute, éclairage d’ambiance à LED personnalisable, feux avant matrix LED, jantes alliage 18’’, ouïes de ventilation arrière, vitres séquentielles à l’avant, protections d’ailes peintes gris métallisé, sellerie tissu et suédine, sièges avant avec support lombaire électrique, système de chauffage par pompe à chaleur, et système de navigation Europe.

Pour 1 895 € de plus que la Vision, la Prime reçoit affichage caméra des angles morts, aide au stationnement à distance via télécommande, assistant de recul intelligent avec mémorisation du trajet, caméra 360°, chargeur USB-C 100 W, clé numérique avec accès et démarrage par smartphone, système audio premium Bose (5 haut-parleurs, 2 tweeters et subwoofer), système multimédia 14,6’’ (en photo) et enfin vitres et pare-brise acoustiques.

Enfin, comme à l’accoutumée chez Hyundai, la Ioniq 3 propose des finitions sportives N Line.

Basée sur la Trend, la N Line basique ajoute, pour 3 500 € supplémentaires, l’affichage caméra des angles morts, l’aide au stationnement à distance via télécommande et assistant de recul avec mémorisation du trajet, la caméra 360°, un design N line à l’extérieur (avec jantes alliage 18’’ spécifiques) et à l’intérieur (sellerie tissu et suédine), et le système de navigation Europe sur écran 14,6’’.

3 795 € plus coûteuse, la N Line Evo intègre en plus l’accoudoir arrière avec porte-gobelets, la clé numérique avec l’accès et démarrage par smartphone, l’éclairage d’ambiance à LED personnalisable, les feux avant matrix LED, des jantes alliage 19’’, les ouïes de ventilation arrière, le système audio Bose, la pompe à chaleur, un toit noir vitré, les vitres et le pare-brise acoustiques.

Le point techno : des équipements dignes des marques prémiums : Conscient que les petits modèles intéressent les gros portefeuilles, Hyundai propose ses meilleurs équipements. Sous des noms pas toujours explicites se cachent ainsi des systèmes dignes de modèles prémiums : ainsi la Ioniq 3 est-elle capable de changer de file automatiquement après que le conducteur a actionné le clignotant (après avoir scanné les côtés, bien sûr). Il est également possible de la télécommander via son smartphone pour la stationner dans des places en bataille étroites (et ainsi éviter d’avoir à se contorsionner), ou encore de mémoriser les derniers mètres d’une manœuvre en marche avant pour automatiser la marche arrière qui en résulte. Enfin, la petite coréenne propose des sièges électriques à mémoire et ventilés.