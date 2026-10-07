Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Ioniq 3

Essai

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

0  

6. Hyundai Ioniq 3 : la fiche technique de la version 135 ch et 61 kWh

 

Hyundai Ioniq 3 : la citadine électrique qui annonce quasi 500 km d’autonomie !

Les chiffres clés

Hyundai Ioniq 3 135 N LINE 61 KWH
Généralités  
Finition N LINE
Date de commercialisation 26/08/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,17 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,68 m
Volume de coffre mini 441 L
Volume de coffre maxi 1 213 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 645 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 250 Nm
Puissance moteur 135 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 456 km
Capacité batterie 61 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 167 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (19)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Hyundai Ioniq 3

Hyundai Ioniq 3

SPONSORISE

Essais Hyundai Ioniq 3

Voir tous les essais Hyundai Ioniq 3

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Hyundai Ioniq 3

Voir toute l'actu Hyundai Ioniq 3