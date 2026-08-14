Le nouveau SUV "premium" de DS, le N°7, devient vraiment moins cher que ses concurrents allemands

Concurrencer les SUV familiaux premium allemands, voilà la difficile mission du Ds N°7. Le précédent DS 7 avait tout de même plutôt bien « performé » en son temps, s’imposant de loin comme le véhicule le plus important et vendu de la division « premium » du groupe Stellantis.

Légèrement plus petit que les Audi Q5, Mercedes GLC et autres BMW X3 sur ce marché, le nouveau N°7 repose comme la N°8 sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis et souffre, notamment, d’une motorisation un peu faible sur sa version d’entrée de gamme : alors que les Allemands développent tous plus ou moins 200 chevaux (ou 163 chevaux diesel dans le cas du Mercedes GLC thermique), le Français doit se contenter du modeste 3 cylindres turbo essence 1,2 litre à hybridation légère et boîte automatique. Puissance maximale ? 136 chevaux précédemment, 145 chevaux d’après la nouvelle procédure d’homologation Euro7.

Déjà une remise

Mais la bonne nouvelle, c’est que DS Automobiles propose déjà de vraies remises sur ce N°7. Normalement proposée à partir de 43 900€, la version de base de 145 chevaux en finition « N°7 » démarre désormais à 41 270€ soit 6 % de réduction. A ce prix, il possède une caméra de recul, la climatisation bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif et fait l’effort d’une présentation intérieure pas indigente.

La version électrique à « petites » batteries propose une remise encore plus importante, affichée à partir de 51 410€ au lieu de 58 420€ (-12 %). Celle à grosses batteries démarre à 57 080€ au lieu de 62 040€.

Les Allemands sont beaucoup plus chers

Du côté de la concurrence allemande, il faut compter au moins 60 800€ pour un Audi Q5 de base avec son moteur essence de 204 chevaux à traction, 60 850€ pour un Mercedes GLC 200 diesel de 163 chevaux ou 65 950€ pour un BMW X3 xDrive de 208 chevaux. Ces trois modèles souffrent par ailleurs d’un malus écologique plus important.

Paradoxalement, l’écart se réduit un peu en comparant les versions électriques (un BMW iX3 démarre à 64 950€), mais les grosses remises consenties par DS sur les versions E-Tense du N°7 gardent là aussi un écart conséquent. Bref, le Français conserve tout de même l’argument du prix face à ses concurrents allemands à défaut de pouvoir s’aligner sur eux en matière de technologie (pas de circuit électrique à 800 volts, etc.)