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Les secrets de la nouvelle DS N°7 Présidentielle

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Pierre-Olivier Marie , mis à jour

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Emmanuel Macron étrenne ce mardi 14 juillet la DS N°7 Elysée immatriculée 7 PR 75, qui est la première voiture présidentielle à motorisation 100% électrique. Caradisiac est en mesure de vous en dévoiler les premiers secrets.

Les secrets de la nouvelle DS N°7 Présidentielle

Les années passent, mais Emmanuel Macron reste fidèle à Ds pour sa voiture-bureau, celle qu’il utilise dans ses déplacements quotidiens. Ce mardi matin, on a donc découvert à la télévision les toutes premières images de la DS N°7 Elysée, qui remplace la DS 7 Crossback que l’on connaissait depuis 2021.

La première différence entre les deux véhicules tient à leur motorisation : si l’ex-favorite était animée par un bloc hybride rechargeable de 300 ch, sa remplaçante est le premier véhicule officiel de la Présidence à disposer d’une unité 100% électrique. Les deux moteurs (un par essieu), dont la puissance cumulée atteint 350 ch, sont alimentés par une batterie 97,2 kWh. Fabriquée en France chez ACC, c’est aussi celle de la version AWD Long Range, laquelle revendique une autonomie allant jusqu’à 740 km.

7 PR 75, les deux lettres étant l’acronyme de « Présidence de la République ». la première voiture de la série, une DS 21 recarrossée par Chapron et immatriculée 1 PR 75, avait été livrée en 1968. Elle mesurait 6,53 mètres !
7 PR 75, les deux lettres étant l’acronyme de « Présidence de la République ». la première voiture de la série, une DS 21 recarrossée par Chapron et immatriculée 1 PR 75, avait été livrée en 1968. Elle mesurait 6,53 mètres !
Cette DS N°7 est TRES française: « Son développement et sa transformation ont fait appel à des compétences réparties sur l'ensemble du territoire national : blindage et aménagement du véhicule en Bretagne chez Centigon, batterie fabriquée dans les Hauts-de-France chez ACC, moteurs électriques fabriqués dans le Grand-Est, suspensions développées en Occitanie ou encore système audio développé et réalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes », explique DS dans son communiqué.
Cette DS N°7 est TRES française: « Son développement et sa transformation ont fait appel à des compétences réparties sur l'ensemble du territoire national : blindage et aménagement du véhicule en Bretagne chez Centigon, batterie fabriquée dans les Hauts-de-France chez ACC, moteurs électriques fabriqués dans le Grand-Est, suspensions développées en Occitanie ou encore système audio développé et réalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes », explique DS dans son communiqué.

Un chiffre hors de portée pour la version élyséenne, laquelle n’a de toute façon pas vocation à jouer les voyageuses au long cours. Rallongée de 25 cm au bénéfice de l’habitabilité arrière (soit 4,91 m.) et considérablement alourdie par le blindage intégral réalisé par la société Centigon, basée à Lamballe (22), la DS N°7 Elysée dispose toutefois d’une recharge rapide permettant de regagner jusqu’à 200 km en 10 mn, pour peu qu’elle soit raccordée à une borne suffisamment puissante (et 20-80% en 27 mn).

La voiture présidentielle repose sur une suspension oléopneumatique spécifiquement conçue pour elle. Les pneus 20 pouces sont signés Michelin, et heureusement!
La voiture présidentielle repose sur une suspension oléopneumatique spécifiquement conçue pour elle. Les pneus 20 pouces sont signés Michelin, et heureusement!

Les vitres arrière disposent d’un surteintage d’intensité variable, en fonction des circonstances. On retrouve un dispositif électrochrome de ce type sur un nombre croissant de véhicules, à l’image du toit opacifiant du Renault Scénic E-Tech.

La calandre éclairée Luminascreen adopte les teintes bleu blanc rouge du drapeau. On retrouve ces couleurs sur l’emblème de capot et sur les centres de roues.
La calandre éclairée Luminascreen adopte les teintes bleu blanc rouge du drapeau. On retrouve ces couleurs sur l’emblème de capot et sur les centres de roues.

La DS N°7 Présidentielle adopte la teinte "Bleu liberté" partagée avec la DS N°8 Présidentielle dévoilée lors des commémorations des 80 ans du 8 mai 1945. Elle se reconnaît aussi à son empattement rallongé de 25 cm, à ses porte-fanions amovibles, ainsi qu’à une signalisation lumineuse spécifique. 

On relèvera pour terminer que la DS N°7 existe aussi en version hybride rechargeable, et que celle-ci aurait aussi probablement très bien fait l’affaire. Mais quand on veut convaincre les Français des bienfaits de l’électromobilité, il est important de montrer l’exemple. C’est donc chose faite depuis ce 14 juillet 2026.

Les secrets de la nouvelle DS N°7 Présidentielle
Les secrets de la nouvelle DS N°7 Présidentielle

Retrouvez ici notre premier essai de la nouvelle DS N°7 

Les secrets de la nouvelle DS N°7 Présidentielle
La DS N°8 Présidentielle, voiture d’apparat, a servi à transporter la Première dame Brigitte Macron ce 14 juillet au matin.
La DS N°8 Présidentielle, voiture d’apparat, a servi à transporter la Première dame Brigitte Macron ce 14 juillet au matin.

 

 

 

 

 



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