Le Peugeot 2008 II restylé arrive en occasion et il faut l'envisager

Avec son 2008, Peugeot a réussi son coup. Que ce soit la première ou cette seconde génération, il a rencontré son public et s’est classé cinquième des meilleures ventes 2023. Cela ne l’a pas empêché de se refaire une petite beauté en juin de l’année dernière.

Un restylage qui lui a permis d’affirmer davantage ses crocs puisque les principaux changements concernent la face avant. En plus de cette signature lumineuse plus visible, la calandre s’agrandit pour venir mourir sous les projecteurs et le bas du bouclier évolue également. À l’arrière, le graphisme des feux a été revu et le lettrage Peugeot remplace le logo.

Dans l’habitacle, les changements sautent moins aux yeux. On note que l’affichage de l’écran tactile évolue et devient plus fluide. La cartographie s’affiche enfin sur toute la largeur. La manette de changement de rapport de la boîte automatique se fait plus discrète.

Sous le capot, on note l’évolution de la déclinaison électrique qui atteint 156 ch (contre 136 ch) et une batterie un peu plus grande avec 54 kWh de capacité brute (contre 50 kWh). Coté thermique, le 1.2 Hybrid 136 ch (48V) associé à la boîte à double embrayage e-DCS6 apparaît en tout début d’année 2024.

Sans être le plus habitable de la catégorie, le Peugeot 2008 sait recevoir et distille un réel confort de suspension, tout en garantissant une conduite sympa.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les filières d’approvisionnement

Comme c’est souvent le cas pour les modèles récents, la très grande majorité des vendeurs sont des professionnels. Les véhicules de démonstration et de collaborateurs sont légion dans les petites annonces.

Le site de La Centrale ainsi que le bon coin concentrent une bonne partie de l’offre. Néanmoins, il existe également le réseau du groupe Stellantis, Spoticar. Méfiance tout de même puisque les doublons sont fréquents et les différents filtrent ne permettent pas toujours de distinguer cette version restylée du 2008.