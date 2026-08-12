Le plus grand concours d’élégance automobile du monde menacé par un incendie

C’est traditionnellement l’événement le plus attendu au monde pour les amateurs de voitures d’exception : après le salon Rétromobile de Paris en février et le concours d’élégance de la Villa d’Este en Italie au printemps, la communauté des marques automobiles de prestige et des plus fins collectionneurs se retrouvent mi-août en Californie pour la Monterey Car Week, un rassemblement élitiste où s’organisent chaque année des ventes aux enchères exceptionnelles et un concours d’élégance.

On y croise généralement TOUTES les voitures de prestige les plus rares et chères de la planète, des Ferrari 250 GTO en passant par des Bugatti Atlantic et jusqu’aux supercars les plus recherchées. Depuis quelques années, c’est aussi devenu un événement incontournable pour Lamborghini, Aston Martin, Bugatti et d’autres qui y dévoilent de nouveaux modèles en exclusivité mondiale.

Un incendie à Big Sur

Mais cette année, les célébrations n’auront peut-être pas lieu. Alors que la Monterey Car Week doit débuter ce mercredi 12 août, un important incendie est en train de ravager les collines de Big Sur. Hier, un peu plus de 1 200 hectares étaient partis en fumée et au soir, seulement 5 % de l’incendie était contenu.

En conséquence, les organisateurs de la Monterey Car Week ont déjà annoncé des changements de programme. Le Tour d’Elegance, qui devait descendre sur la côte jusqu’à Big Sur ce jeudi, a été annulé.

Le Concours d’Elégance de Pebble Beach, situé plus au nord en Californie et prévu ce dimanche, est pour l’instant maintenu mais les organisateurs précisent qu’ils suivent de près l’évolution de l’incendie. Les roulages sur le circuit de Laguna Seca, toujours dans le cadre de cette Monterey Car week, sont pour l’instant maintenus eux aussi.

De nouvelles Lamborghini et Aston Martin

Cette année, Lamborghini doit dévoiler sa nouvelle Revuelto SV à l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach et Aston Martin a également prévu d’y montrer un nouveau modèle très exclusif. Le prix d’accès au concours d’élégance de Pebble Beach illustre à lui tout seul l’exclusivité de cet événement : comptez 650 dollars le billet pour la journée de dimanche, soit environ 560 euros !