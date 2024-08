Quand les joyaux de la couronne font le voyage à Pebble Beach

La Monterey Car Week, qui se tient chaque année autour de la mi-août, est l’un des plus beaux événements mondiaux consacrés à l’automobile ancienne. Entre ventes aux enchères, concours d’élégance et autres expositions ou rallyes touristiques, les amateurs en prennent littéralement plein les yeux. Parmi les originalités de l’édition 2024, cette exposition de Land Rover ayant appartenu à Elizabeth II, organisée dans le cadre du concours d’élégance de Pebble Beach.

La reine aura toute sa vie été le meilleur ambassadeur des productions Land Rover, aussi bien au plan professionnel, pour les véhicules d’apparat, que personnel. On en a une parfaite illustration à travers les voitures qui ont fait le voyage fin août en Californie. Les deux plus anciens modèles sont des Land Rover Série I datant de 1954.

Le premier avait été utilisé lors d’un voyage de 6 mois à travers le Commonwealth, événement qui a d’ailleurs fait l’objet d’un épisode de l’excellente série The Crown (Netflix). Le véhicule en question, de couleur aubergine, avait notamment été utilisé en Australie, et il est désormais la propriété d’un collectionneur américain. Le second est un autre Série I 1954, mais celui-ci, de couleur khaki, aura essentiellement circulé à Balmoral. Restauré en 2010, il fait désormais partie de la collection Land Rover.

Arrive ensuite, dans l’ordre chronologique, un Série II 1958 disposant de feux avant latéraux de couleur bleue, lesquels sont activés à chaque fois qu’un membre de la famille royale se trouve à bord. Le modèle exposé fait partie de la collection royale du British Motor Museum, à Gaydon.



En 1966 apparaît un Station Wagon Série II (lui aussi conservé à Gaydon). Conduit par la reine elle-même, il aura été le premier SW à se voir doté d’un moteur 6 cylindres. Autre particularité, un pare-chien en bois, ainsi que des marchepieds latéraux facilitant l’accès de sa majesté à bord.

Changement de génération avec le Range Rover 1974 (mais mis en service en 1975) qui servira jusqu’en 2002 en tant que véhicule officiel, et sur lequel on retrouve les feux bleus. Parmi ses particularités, une cellule arrière repensée avec deux sièges pliables et un pupitre abritant des parapluies. Il disposait aussi d’un silencieux complémentaire, de façon à mieux couvrir les borborygmes du V8.

Un autre Range apparaîtra ensuite, un modèle 1990 utilisé notamment à Arromanches en 1994, lors des célébrations des 50 ans du Débarquement. Celui-ci se reconnaît notamment à ses lamelles de calandre horizontales.

Pour autant, la reine restera fidèle au Defender, notamment dans son domaine de Sandringham où elle utilisait ce modèle 110 à moteur V8.

Reste qu’en termes de confort, le spartiate Defender ne peut rivaliser avec le moelleux des dernières générations de Range. Et c’est ce modèle 2009 qui s’imposera rapidement comme le favori de la reine. Pour des raisons de sécurité la mascotte représentant un labrador a toutefois été démontée du capot.