Alors que chez Dacia, la Sandero caracole en tête des ventes et que le nouveau SUV Dacia Duster trône en deuxième place, le Dacia Jogger n’est qu’en troisième position avec trois fois moins de ventes que le Duster et quatre fois moins que la Sandero qui va, elle aussi être restylée. Cela ne peut pas durer, d’autant que l’arrivée du grand SUV Bigster pourrait faire plonger ce break 5/7 places encore plus.

Avant qu’il ne soit trop tard, Dacia va restyler le seul modèle sept places à son catalogue. Il n’y aura pas de révolution en ce qui concerne le style du modèle même si celui-ci va évoluer pour être au diapason de celui du Dacia Duster. On voit sur les prototypes camouflés que le bouclier et le graphisme des phares ont été repensés, tout comme la calandre et le graphisme des feux arrière.

Un écran tactile plus grand

On distingue également au travers des vitres que l’écran d’infodivertissement est plus grand, il semble aussi que Dacia va profiter du restylage pour faire une mise à jour de l’interface. Il ne devrait pas y avoir plus de modifications dans l’habitacle de ce break Dacia Jogger qui devrait poursuivre sa carrière jusqu’en 2028. Soit deux ans après le lancement de cette version restylée qui devrait avoir lieu à la fin de cette année ou en tout début 2026.

Un surcroît de puissance bienvenu

Ces petites modifications de style et des équipements numériques ne devraient pas modifier profondément le break Dacia Jogger qui existera toujours en cinq et sept places. D'ailleurs les deux versions sont pratiquement à égalité en ce qui concerne leur niveau de ventes, avec un très léger avantage à la version sept places (52 %). Il pourrait cependant bien y avoir du nouveau sous le capot de ce modèle puisque le Dacia Jogger pourrait disposer du nouveau bloc hybride 1.8 de 155 ch, en remplacement du bloc de 140 ch. Un bloc full hybrid que l’on trouvera bientôt sous le capot du Dacia Bigster.