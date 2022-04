Le Salon de Genève va être relancé en version raccourcie

Le Salon de Genève espère être de retour en 2023. Les organisateurs viennent d'annoncer les dates de la prochaine édition : du mardi 14 au dimanche 19 février. Prévu plus tôt que d'habitude (on se souvient de début mars), le show suisse va donc être fortement raccourci, avec seulement six jours d'ouverture, cinq de moins que ce qui était pratiqué avant l'arrivée du Covid.

Genève suit la tendance, avec des salons automobiles aux dates resserrées. Le prochain Mondial de Paris sera ouvert sept jours, du 17 au 23 octobre, contre onze en 2018 et seize en 2016. Ce raccourcissement doit permettre aux constructeurs de réduire le budget,

Les marques sont de moins en moins enclines à venir dans ce genre d'événement, qu'elles jugent peu rentables. C'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé les organisateurs à annuler l'édition 2022 de Genève. Si le contexte sanitaire toujours incertain était évoqué, plusieurs marques avaient décidé de faire l'impasse, dont l'ensemble du groupe Stellantis, Mercedes et BMW !

Autre élément perturbateur : la pénurie de semi-conducteurs, qui ralentit fortement le marché automobile européen et incite des marques à repousser le lancement de modèles. Le Salon de Genève espère que la reprise tant attendue arrivera d'ici début 2023, favorisant le retour des marques.

Il n'y a pas eu de salon de l'auto genevois depuis 2019. Celui de 2020 avait été annulé trois jours avant son ouverture, alors que l'épidémie de Covid-19 commençait en Europe.