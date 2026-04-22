Les Blablabus, ces véhicules les moins chers pour traverser la France, vont disparaître

La dernière fois que je suis monté dans un bus de ce genre, c’était lorsqu’il fallait revenir de Paris jusqu’à Marseille pendant la période des fêtes de Noël : lorsque tous les trains sont pleins, c’est bien souvent la seule alternative possible, hors trajet dans son véhicule et solutions de covoiturage de type Blablacar, pour traverser la France ou même aller dans d’autres pays.

Les solutions de transport en commun comme Blablacar Bus (ex-Blablabus) ou Flixbus coûtent beaucoup moins cher que les trains et avions mais imposent bien évidemment de sacrifier davantage de temps pour les longs trajets : sur un Paris-Marseille, par exemple, il faut prévoir des pauses très régulières et généralement 10 heures de trajets au lieu de 7 (ou un peu plus de huit heures en ajoutant quelques pauses).

La fin du Blablabus

Blablacar, la société bien connue des adeptes de covoiturage qui gère aussi ces « Blablacar Bus » depuis 2018 (ils s’appelaient « Ouibus » avant leur rachat par l’entreprise), vient d’annoncer qu’elle allait cesser de faire rouler ces véhicules et arrêter le service.

Blablacar explique qu’elle veut mettre fin à des « pertes d’exploitation récurrentes et importantes », préférant désormais se concentrer sur sa plateforme de réservations de trajets dans les autos des particuliers. Cette décision mènera à la destruction de 40 postes chez Blablacar mais elle aura des répercussions bien plus lourdes pour les 60 sociétés de transports qui exploitent les lignes de Blablabus en tant que sous-traitants.

Flixbus sera seul

C’est Flixbus, le concurrent de Blablacar Bus, qui en profite : l’entreprise va se retrouver en situation de monopole sur le marché des longs trajets en bus en France (et vers d’autres pays). Sans doute une bonne nouvelle pour cette filiale de l’entreprise allemande Flix GmbH présente dans le monde entier. Vous continuerez de croiser beaucoup de ses bus verts sur les autoroutes…