Les bornes de recharge rapide Ionity deviennent moins chères

Depuis quelques mois, il est devenu facile de voyager le long des autoroutes françaises en rechargeant sa voiture électrique aux bornes à haute puissance, enfin nombreuses et fiables au point de ne plus imposer de perdre du temps à vérifier leur disponibilité de manière poussée en préparant son trajet. Les bornes du réseau Ionity contribuent nettement à la réussite de ces solutions de charge en voyage, grâce à un réseau de 2 500 bornes réparties dans 24 pays européens.

Dans un contexte d’augmentation du prix de l’électricité dans son tarif réglementé pour les particuliers en France, il y a justement une bonne nouvelle à propos de ces stations Ionity : dès aujourd’hui, elles deviennent un peu moins cher dans l’Exagone avec un prix sans abonnement désormais fixé à 0,59€ du kWh. Le prix baisse de 10 centimes d’euros. Avec l’abonnement Ionity Passport à 11,99€ par mois, le prix de ce kWh passe même à 0,39€ au lieu de 0,49€ jusqu’à présent.

Comme Fastned mais plus cher que les Superchargeurs

Les prix de Ionity s’alignent ainsi sur ceux du réseau Fastned, qui fait également payer le kWh 0,59€ pour les clients non abonnés (avec un abonnement coûtant 11,99€ par mois comme celui de Ionity). En revanche, le réseau des Tesla Supercharger reste plus abordable avec son kWh à 0,42€ ou 0,46€ entre 18h et 22h pour les clients de véhicules électriques hors Tesla ne disposant pas d’abonnement.