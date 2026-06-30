Les gendarmes interceptent un groupe d’Anglais en grosses sportives qui voulaient profiter des belles routes de France

Quand on est Britannique et qu’on aime conduire des voitures sympas sur de jolies routes, les infrastructures du pays ne sont pas les meilleures : on trouve bien des tracés superbes en Ecosse, au Pays de Galles ou dans certaines autres régions, mais le Royaume-Uni est surtout connu pour ses « B-Roads » souvent très étroites et en mauvais état.

Voilà aussi pourquoi on croise souvent des touristes britanniques chez nous, équipés de voitures sensationnelles (Lotus Elise, Caterham, Morgan…). Le petit groupe traversant la région Grand Est ces jours derniers avait probablement pour projet de réaliser un grand road-trip en France en passant par ses plus jolies routes.

Les gendarmes verbalisent

Mais ils ont justement croisé la route des gendarmes de la Marne, qui leur sont tombés dessus sur la route départementale 994 à Contault. « Le 28 juin 2026, dans l’après-midi, sur la RD 994 à CONTAULT (51), les militaires du peloton motorisé de SAINTE-MENEHOULD (51) ont intercepté un convoi de 7 véhicules de sport britanniques circulant en groupe à 130 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires. De retour d’un périple européen, l’ensemble des conducteurs a fait l’objet d’une verbalisation immédiate. », peut-on lire sur le compte Facebook de la gendarmerie.

Parmi les voitures interceptées, on remarque plusieurs BMW M de générations variées, une Lamborghini Huracan, une Mercedes-AMG GT et une étonnante Audi S4 Avant décorée aux couleurs de rallye de la marque aux anneaux dans les années 80.

Quelles sanctions ?

Les gendarmes ne donnent pas de détails sur les sanctions appliquées à ces Britanniques. Ici, ils ont vraisemblablement pu repartir avec leurs voitures et le droit de conduire.

En cas de grand excès de vitesse, ils auraient pu être interdits de conduire sur le territoire français en plus d’une amende forfaitaire de 1 500€.