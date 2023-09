Les jantes, ces indispensables alliées de nos voitures

Ce n’est pas pour rien si lors de la commande d’un véhicule neuf, la plupart des concessionnaires vous présentent un véritable catalogue de jantes de toutes formes, car ce sont ces dernières qui vont signer l’identité visuelle de votre voiture. Premier accessoire de personnalisation de cette dernière, la jante développe aujourd’hui un design travaillé sans oublier une importante résistance mécanique. Mais l’importance des jantes reste qu’elles sont conçues pour vous faire gagner en adhérence lorsque vous roulez et optimiser les performances de votre voiture.

Quel modèle de jantes ?

Il existe deux modèles de base de jantes : les jantes à branches et les jantes à rayon.

Les premières se retrouvent sur une grande majorité de nos voitures sous différentes formes de design : paraboliques, en hélice, à doubles branches et à branches ajourées. Les secondes, constituées d’un moyeu central relié par des tiges métalliques tendues à la manière d’une roue de vélo sont plus particulièrement destinées aux voitures de collection. Leur construction permet de transmettre l’effort des roues à la fois longitudinalement et transversalement.

La très grande majorité des jantes actuellement mises sur le marché sont destinées à recevoir des pneus tubeless, et sont à cet effet dotées sur leurs bords extérieurs de bourrelets qui vont permettent l’étanchéité à l’air des pneus sans chambre à air et une meilleure tenue au déchaussement en virages.

Les jantes plates sans bordures quant-à-elles, nécessitent l’utilisation d’une chambre à air si vous ne voulez pas voir vos pneus se dégonfler régulièrement.

Enfin, certains modèles de jantes, essentiellement destinées à des véhicules sportifs, sont dits démontables. Ces jantes sont composées de différentes parties qui peuvent être démontées et changées indépendamment. L’avantage est que ce système permet de réparer facilement une jante abîmée ou d’ajuster cette dernière en largeur et en diamètre en sélectionnant le bon corps et un voile extérieur adaptés aux roues du véhicule. Ceci dit, à moins d’être l’heureux propriétaire d’un modèle de course ou d’une sportive très haut de gamme, c’est un petit caprice qui vous coûtera fort cher pour une utilisation… minimale !

Acier, alu, alliage… que choisir ?

La majorité des jantes classiques sont en tôle d’acier soudé. Capables d’encaisser les chocs et les coups de trottoirs, elles sont certes peu esthétiques et nécessitent l’adjonction d’enjoliveurs pour améliorer leur aspect mais elles sont robustes. On les retrouve systématiquement sur les véhicules d'entrée de gamme, les caravanes, les remorques et les roues de secours. Avantage, si vous cassez un enjoliveur, il est facile et peu coûteux de le remplacer.

Les jantes alu quant à elles sont légères, esthétiques, rigides, résistantes et bénéficient de qualités thermiques permettant un meilleur refroidissement des freins à disque que leur parente en tôle d’acier. Bien que dites en « aluminium » elles sont en fait composées d’un alliage, l’aluminium se révélant trop malléable pour être utilisé seul.

Les jantes dites aluminium offrent une bonne tenue de route dans les virages et leurs designs recherchés vous permettent de vous passer d’enjoliveurs. Néanmoins, plus fragiles que les modèles en tôle, elles ne pardonnent pas les « coups de trottoir » et leur changement et/ou réparation peut constituer un budget conséquent.

Les jantes « en alliage » sont les plus onéreuses à l’achat et offrent une grande variété de qualités résultant de leur fabrication. Très légères, elles améliorent le freinage tout en donnant une allure sportive à votre voiture grâce à des designs multiples et variés. Ce type de jante est réalisé de différentes manières. Elles peuvent être forgées à la presse, coulées sous pression, ou encore formées en flow forming (centrifuge), d’autres modèles étant fabriqués à base de déchets de première fonderie en coulage par gravité. Les meilleures jantes du marché – et les plus onéreuses – étant les jantes forgées qui sont plus résistantes aux chocs et qui possède une densité d’alliage vous assurant un meilleur équilibre.

Les jantes réservées aux véhicules très haut de gamme et/ou aux voitures de grand tourisme peuvent se composer d’un alliage de kevlar, de carbone, de magnésium ou de différents matériaux composites. Assemblées grâce à une colle époxy à forte résistance qui assure une grande solidité, elles sont très onéreuses à l’achat. Si une jante acier premier prix vous coûte une trentaine d’euros, une jante en kevlar ou en carbone peut atteindre 900 €, voire plus.

Quel que soit le modèle les jantes peuvent vous être proposées en différentes finitions : acier brut pour les premiers prix, peintes en époxy avec des rebords polis vernis, voire totalement chromées pour les modèles en aluminium ou en alliage. Certes le choix est affaire de goût mais il faut aussi penser à la facilité d’entretien qu’elles nécessiteront.

La bonne jante pour le bon pneu et la bonne voiture

Le choix primordial d’une jante se traduit avant tout par la compatibilité des jantes avec votre voiture mais également entre la jante et le pneu.

La taille des jantes est exprimée en pouces et varie de 12 à 20 pouces. Celle des pneus en millimètres. Ainsi un pneu de 205 mm est montable sur une jante de 7 à 7,5 pouces. Pour savoir quel diamètre de jantes convient à votre voiture, il suffit de regarder l’étiquette des pneumatiques que le constructeur a collée dans la portière. Ainsi, si vous pouvez monter des pneus 205/65 R18 vous pouvez placer des jantes d’un diamètre de 18 pouces.

Pour choisir les jantes adaptées à votre voiture il vous faut donc tenir compte du diamètre de ces dernières, mais également du nombre de trous, de l’entraxe, de leur largeur et enfin du déport. Ce dernier point représente la distance existante, exprimée en millimètres, entre le centre de la jante et son point d’appui sur le moyeu. Or le déport influe sur le freinage et si l’axe de vos jantes ne se trouve plus au centre du plan médian celles-ci peuvent rentrer dans l’essieu et venir heurter les étriers de frein, les amortisseurs, voire la carrosserie lorsque vous prenez un virage. C’est pourquoi les constructeurs sélectionnent différents types de jantes en fonction des modèles de véhicules. Vous pouvez certes désirer avoir des jantes plus larges, plus sportives, plus esthétiques, mais il vous faudra dans ce cas envisager soit de modifier le positionnement de l'axe de vos jantes, soit d’intercaler des élargisseurs de voie entre la surface des jantes de votre voiture et les moyeux. D’où l’importance de faire appel à un professionnel si vous n’êtes pas sûre de vous.

Il existe sur internet de nombreux moteurs de recherche qui peuvent vous aider à choisir vos jantes sans vous tromper. Vous pouvez effectuer votre recherche par modèle de véhicule ou par plaque d’immatriculation. C’est simple, rapide, et vous évitera de vaines recherches.

Où acheter et faire monter vos jantes ?

Vous trouverez des jantes dans les grandes surfaces spécialisées, les centres auto, sur internet. Le choix est vaste et les prix également puisque ces derniers peuvent varier du simple au double pour le même produit. Attention toutefois si vous achetez vos jantes en grande surface ou sur internet de pouvoir soit les monter vous-même soit de les faire monter près de chez vous. L’avantage d’internet est que bien souvent les sites vous proposent une liste des stations de montage susceptibles d’effectuer le travail demandé.

Enfin, si vous avez opté pour des jantes en tôle peu onéreuses, vous pouvez néanmoins les équiper d’enjoliveurs qui, outre leur aspect esthétique, auront l’avantage de protéger vos roues.

Là encore il en existe dans différentes qualités : en plastique recouvert d’une peinture vernie, en plastique granulé qui offre une meilleure résistance aux chocs, ou encore en aluminium chromé, brossé ou brillant. Faciles à monter par simple cliquage, les enjoliveurs ne sont ensuite plus qu’une affaire de budget.

Faire réparer ses jantes c’est possible ?

Vous avez heurté violemment un trottoir en vous garant, frotté une borne de trop près, et votre jante en a « pris un coup ». Vous avez vos jantes en aluminium depuis longtemps et au fil du temps elles sont déformées, voilées, fissurées ou se sont simplement abîmées du fait de la corrosion. Plus sensibles aux chocs que les modèles en alliage elles peuvent néanmoins aisément être décapées, sablées, ressoudées, remise au rond ou simplement repeintes pour un changement de couleur.

Il existe un grand nombre de spécialistes sur le marché de la réparation des jantes : jantesaluservice.com, Fixalu.com, Awrs.fr, Ecolave.fr, Vulco.fr, Autopneus41.com, Nordjantes.com, etc., installés au plan régional ou national.

Avant de vous décider n’hésitez pas néanmoins à comparer la qualité du travail proposé et bien évidemment les prix.