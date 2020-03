Les marques automobiles modifient leur logo pour apprendre les gestes barrières

Le ralentissement de la propagation du Covid-19 passe d'abord par le respect des "gestes barrières". On espère que vous commencez à les connaître, mais on vous rappelle les principaux : rester au maximum à la maison, se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude et prendre ses distances. Il faut ainsi s'éloigner des autres d'un bon mètre.

Pour faire passer le message de cette distance sociale à respecter, plusieurs constructeurs ont décidé de jouer avec leur logo sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas d'Audi, Citroën et Volkswagen. Ce dernier propose ainsi une version inédite de son nouveau logo en deux dimensions, avec un V et un W écartés. Du côté de Citroën, on a pu voir sur Twitter des chevrons qui ont pris leur distance !

Mais c'est clairement Audi qui a la transformation la plus évocatrice. La marque allemande a concocté une petite animation où l'on voit les quatre anneaux de son célèbre logo se séparer. Pour pouvoir « rester ensemble », avec donc des anneaux attachés normalement, il faut pour l'instant « garder ses distances », avec quatre anneaux détachés. Efficace et sympathique.