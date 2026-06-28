Les vacances en camping-car rendues impossibles par la canicule ?

Jamais la France n’avait connu des journées aussi chaudes en moyenne que lors de cette dernière semaine de juin, avec un record de 30 degrés dans tout le pays. Cette phase de canicule intense, qui a convaincu certains citadins d’aller dormir dans leur Tesla climatisée plutôt que de rester dans leur habitation surchauffée, incite inévitablement certains Français à changer leurs habitudes.

C’est le cas des adeptes du camping-car, frappés eux aussi par cette grosse vague de chaleur. Comme on peut le lire dans Ouest-France avec des témoignages de « camping-caristes » durement touchés dans leurs voyages par la montée subite du thermomètre, certains préfèrent changer leurs plans plutôt que d’endurer des journées et des nuits dans la cellule de leur véhicule.

Des camping-cars à la chaleur irrespirable

Il faut dire que, même s’ils possèdent généralement une climatisation classique comme la plupart des voitures, ces engins n’intègrent souvent pas de système stationnaire permettant de réguler la température de la cellule une fois que le moteur thermique est éteint. Dans ce cas, la température à l’intérieur peut vite grimper même à l’ombre.

Il faut posséder une vraie climatisation de cellule pour espérer pouvoir dormir « au frais » lorsque le thermomètre atteint des valeurs records comme c’était le cas cette semaine en France. Et donc, disposer soit d’une grosse batterie lithium-ion pour produire l’électricité nécessaire au fonctionnement de cette climatisation pendant une longue durée, soit d’un groupe électrogène ce qui est à la fois bruyant, peu pratique et peu écologique.

Les trajets changent

Comme l’illustrent les spécialistes du Monde du camping-car, les adeptes de cette pratique changent leurs plans. Et ils constatent, même en anticipant les périodes de forte chaleur et en privilégiant les destinations plus au nord pour y trouver des températures plus clémentes, que le thermomètre augmente partout : « mon épouse et moi supportons de moins en moins les grosses chaleurs. C’est pourquoi nous avons pris le parti de partir dans le sud au printemps, en automne et en hiver et pour l’été, vers le nord ! Cet été, nous allons partir en Grande-Bretagne. Mais nous constatons aussi de plus en plus souvent que cela ne veut plus dire grand-chose ! », peut-on lire par exemple.

Certains de ces adeptes préfèrent désormais rester à la maison et attendre des saisons moins chaudes pour partir sur la route en camping-car. Personne n’a envie de se retrouver dans un véritable sauna roulant, même dans de très beaux cadres naturels !